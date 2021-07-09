"Дорогая Англия..." Саутгейт обратился к нации перед финалом Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о мотивации и патриотизме накануне финального матча на "Уэмбли" против Италии

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Фото: REUTERS/John Sibley

В воскресенье – главный матч Евро-2020. В Лондоне на "Уэмбли" встретятся Англия и Италия. Накануне матча главный тренер англичан Гарет Саутгейт написал письмо, адресованное всем жителям страны.

"Дорогая Англия, это был чрезвычайно трудный год. Все в этой стране напрямую пострадали от изоляции и потерь. Но мы также видели бесчисленное количество примеров героизма и самопожертвования. Это дало нам всем новое понимание хрупкости жизни и того, что действительно важно. Когда вы думаете об общей схеме вещей, возможно, футбол не так уж важен. И то, о чем я хочу поговорить сегодня, намного больше, чем футбол.

Есть кое-что, что я говорю нашим игрокам перед каждой игрой в Англии, и я повторяю это потому, что действительно верю в это всем своим сердцем. Я говорю им, что, когда вы выходите на поле в этой форме, у вас есть возможность творить историю, которую люди запомнят навсегда. Вы являетесь частью опыта, который длится в коллективном сознании нашей страны.

Когда играет Англия, это не несколько тысяч или даже несколько миллионов просмотров по подписке. Вы представляете более 50 миллионов человек. Вы помните, где смотрели матчи сборной Англии. И с кем вы смотрели. И кем вы были в то время.

Как и в случае с нашими собственными воспоминаниями о просмотре матчей сборной Англии, у каждого свое представление о том, что на самом деле означает быть англичанином. Что значит гордость.

Для меня лично мое чувство идентичности и ценностей тесно связано с моей семьей и, в частности, с моим дедушкой. Он был ярым патриотом и гордым военным, служившим во время Второй мировой войны. Идея представлять королеву и страну всегда была важна для меня. Мы так хорошо устраиваем зрелища в Британии, и, когда я рос, такие вещи, как серебряный юбилей королевы и королевские свадьбы, оказали на меня влияние. Я верю, что эта гордость есть у каждого, включая наших футболистов. Каждая игра, независимо от соперника, может запомниться болельщику сборной Англии на всю жизнь.

Независимо от вашего воспитания и политики, ясно одно: мы невероятная нация, которая внесла огромный вклад в искусство, науку и спорт. У нас есть особая идентичность, и это остается мощным мотиватором. Мы независимые мыслители. Мы говорим про важные для нас вопросы, и мы этим гордимся.

Конечно, нас с моими игроками будут судить по выигранным матчам. Только одна команда может выиграть Евро. Мы никогда не делали этого раньше и очень хотим сделать это впервые. Поверьте мне.

Но реальность такова, что результат – это лишь малая часть успеха. Когда играет Англия, на карту поставлено гораздо большее. Речь идет о том, как мы ведем себя на поле и за его пределами, как мы объединяем людей, как мы вдохновляем и объединяем, как мы создаем воспоминания, которые длятся дольше 90 минут.

Я думаю обо всех маленьких детях, которые будут смотреть этим летом, рисуя свои первые рисунки. Что бы ни случилось, я просто надеюсь, что их родители, учителя и руководители клубов обратятся к ним и скажут: "Смотрите, так можно представить свою страну. Вот что такое Англия. Это то, что возможно".

Если мы сможем это сделать, это будет лето, которым можно будет гордиться", – написал Саутгейт на странице The Players’ Tribune.

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