27 июня 19:00 Видео
Нидерланды 0
Чехия 2
27 июня 22:00 Видео
Бельгия 1
Португалия 0
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Что кушает сборная Украины, чтобы пройти шведов: есть табу, но его нарушают

Олег Люлька Олег Люлька
27 июня, 23:41
Копировать ссылку
По словам Тараса Степаненко, в национальной команде есть запрет на сладкое. Тем не менее на это правило закрывают глаза, когда у кого-то день рождения
Сладкий микроэлемент в рационе сборной Украины
Сладкий микроэлемент в рационе сборной Украины / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как питается команда, чтобы 29 июня в Глазго быть в состоянии обыграть Швецию в поединке 1/8 финала Евро.

Читайте также: Вот чего они боятся! Шпион Швеции проболтался о главном козыре сборной Украины

В ходе общения со своими подписчиками в Instagram, отвечая на вопрос – "Есть ли какие-то табу в диете футболистов сборной?" – Степаненко ответил:

"Табу на жирные продукты и сладкое в большом количестве. В целом, питание направлено на восстановление организма и получение полезных микроэлементов"

Впрочем, без сладкого в сборной Украины все-таки не обходится. Например, недавно по случаю 29-летия Александра Караваева поваром национальной команды был приготовлен торт. Судя по фото с инстаграм-аккаунта УАФ, первый и, вероятно, самый большой кусок именинник предложил главному тренеру Андрею Шевченко.

Добавим, что одним из главных сладкоежек в сборной Украины является ее самый дорогостоящий футболист Руслан Малиновский (30 млн евро по оценкам Transfermarkt). Раскрывая секрет одного из весенних голов Руслана за Аталанту, его жена Роксана призналась:

"Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот. И меня все время подначивает. Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения"

Можем, и перед игрой со шведами Малиновскому стоит пообещать торт, если он забьет?

Отметим, что в 1/4 финала Евро победитель пары Украина – Швеция сыграет с лучшим в противостоянии Англия – Германия.

Смотрите, как Украины страдала в поединке с Австрией

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 27 июня
0:2
Видео О матче
1:0
Видео О матче
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять