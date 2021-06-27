Что кушает сборная Украины, чтобы пройти шведов: есть табу, но его нарушают

По словам Тараса Степаненко, в национальной команде есть запрет на сладкое. Тем не менее на это правило закрывают глаза, когда у кого-то день рождения

Сладкий микроэлемент в рационе сборной Украины / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, как питается команда, чтобы 29 июня в Глазго быть в состоянии обыграть Швецию в поединке 1/8 финала Евро.

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В ходе общения со своими подписчиками в Instagram, отвечая на вопрос – "Есть ли какие-то табу в диете футболистов сборной?" – Степаненко ответил:

"Табу на жирные продукты и сладкое в большом количестве. В целом, питание направлено на восстановление организма и получение полезных микроэлементов"

Впрочем, без сладкого в сборной Украины все-таки не обходится. Например, недавно по случаю 29-летия Александра Караваева поваром национальной команды был приготовлен торт. Судя по фото с инстаграм-аккаунта УАФ, первый и, вероятно, самый большой кусок именинник предложил главному тренеру Андрею Шевченко.

Добавим, что одним из главных сладкоежек в сборной Украины является ее самый дорогостоящий футболист Руслан Малиновский (30 млн евро по оценкам Transfermarkt). Раскрывая секрет одного из весенних голов Руслана за Аталанту, его жена Роксана призналась:

"Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот. И меня все время подначивает. Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения"

Можем, и перед игрой со шведами Малиновскому стоит пообещать торт, если он забьет?

Отметим, что в 1/4 финала Евро победитель пары Украина – Швеция сыграет с лучшим в противостоянии Англия – Германия.

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