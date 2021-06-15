Будет ожесточенная битва: прогноз на матч Франция – Германия

Букмекерские конторы отдают совсем крошечное предпочтение чемпионам мира-2018. А самым вероятным исходом битвы в Мюнхене 15 июня считают ничью

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Последней вступает в борьбу на Евро-2020 группа смерти, где сегодня мы увидим поединок двух последних победителей чемпионатов мира. Матч Франции и Германии состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало встречи – в 22:00. Мультимедийный онлайн Франция – Германия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Аналитики FAVBET не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Минимальное предпочтение букмекеры отдают Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.79, на ничью – 3.25, на победу Германии – 2.78. Также большая вероятность, что обе команды забьют – 1.64. Самый популярный счет в этой встрече ничья 1:1 – 5.90.

У Франции самые высокие шансы на забитый мяч в Мюнхене у звезды ПСЖ Килиана Мбаппе – 2.62. У Германии стоит опасаться в первую очередь Сержа Гнабри – 2.87, а также победителя Лиги чемпионов в составе Челси Тимо Вернера – 3.10.

Ранее мы писали, что Украина займет третье место в группе: аналитиков не впечатлила игра с Нидерландами.