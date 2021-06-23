Браво, Испания! Первый крупный разгром на Евро-2020 подарил Украине путевку в 1/8 финала

Испания разгромила Словакию и вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это была первая победа Испании на турнире – и сразу с разницей в пять мячей! А вместе с ними в плей-офф пробилась Украина

Испания празднует выход в 1/8 финала Евро / Фото: Reuters

Сборная Испании разгромила Словакию в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 и вышла в 1/8 финала. Также в плей-офф сыграет и Украина! Мы проводили онлайн матча Словакия – Испания.

Испанцы предыдущих два матча сыграли в ничью, попав под шквал критики от экспертов и болельщиков, поэтому сегодня у них не было другого выхода, как выигрывать. К тому же, испанцам еще нужно было решить задачу выхода в плей-офф.

Команда Луиса Энрике начала поединок очень мощно и сразу же заработала пенальти. Тем не менее, Альваро Мората не смог переиграть Мартина Дубравку.

Однако, немного позже вратарь сборной Словакии превратился из героя в антигероя. Сначала Дубравка нелепейшим образом забросил мяч в собственную сетку, а немного позже ошибся, когда испанцы забивали второй мяч.

По сути, игра была сделала в первом тайме. Словаки, может, и надеялась отыграться, но испанцы не дали им не единого шанса. "Фурия Роха" просто уничтожила словаков со счетом 5:0 и со второго места в группе вышла в 1/8 финала.