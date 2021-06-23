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Браво, Испания! Первый крупный разгром на Евро-2020 подарил Украине путевку в 1/8 финала

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 20:55
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Испания разгромила Словакию и вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это была первая победа Испании на турнире – и сразу с разницей в пять мячей! А вместе с ними в плей-офф пробилась Украина
Испания празднует выход в 1/8 финала Евро
Испания празднует выход в 1/8 финала Евро / Фото: Reuters

Сборная Испании разгромила Словакию в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 и вышла в 1/8 финала. Также в плей-офф сыграет и Украина! Мы проводили онлайн матча Словакия – Испания.

Испанцы предыдущих два матча сыграли в ничью, попав под шквал критики от экспертов и болельщиков, поэтому сегодня у них не было другого выхода, как выигрывать. К тому же, испанцам еще нужно было решить задачу выхода в плей-офф.

Команда Луиса Энрике начала поединок очень мощно и сразу же заработала пенальти. Тем не менее, Альваро Мората не смог переиграть Мартина Дубравку.

Однако, немного позже вратарь сборной Словакии превратился из героя в антигероя. Сначала Дубравка нелепейшим образом забросил мяч в собственную сетку, а немного позже ошибся, когда испанцы забивали второй мяч.

По сути, игра была сделала в первом тайме. Словаки, может, и надеялась отыграться, но испанцы не дали им не единого шанса. "Фурия Роха" просто уничтожила словаков со счетом 5:0 и со второго места в группе вышла в 1/8 финала.

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Команда
И
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П
Заб.
Пр.
Разн.
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1
Швеция Швеция Шве
3
2
1
0
4
2
2
7
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н
2
Испания Испания Исп
3
1
2
0
6
1
5
5
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н Н
3
Словакия Словакия Сло
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В
4
Польша Польша Пол
3
0
1
2
4
6
-2
1
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
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E
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#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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