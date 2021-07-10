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Англия --
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Колумбия 3
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Евро-2020

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Болельщицу уволили за поход на матч Евро во время больничного

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июля, 12:15
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Фанатка сборной Англии лишилась работы, соврав начальству о своей болезни, а сама в это время отправилась на стадион. ЕЕ ложь раскрыли, когда босс увидел свою подчиненную на стадионе
Болельщицу уволили после посещения матча Евро-2020
Болельщицу уволили после посещения матча Евро-2020 / Фото: Daily Mail / Sport

Болельщица сборной Англии лишилась работы после посещения полуфинального матча Евро-2020 между Англией и Данией (2:1).

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37-летняя Нина Фаруки получила билет в последний момент. Она подумала, что не сможет взять отгул из-за нехватки персонала на работе, поэтому соврала начальству, что заболела, а сама в это время отправилась из Лидса в Лондон.

План Нины провалился еще в первом тайме, когда женщина попала в объектив телекамеры, празднуя первый гол своей команды. Кадры с Ниной видел весь мир, а некоторые журналисты даже отдельно отмечали ее в соцсетях за яркие эмоции.

Единственный, кто не разделил ее радость – босс Нины. Утром он позвонил женщине и сказал, что она может не выходить на работу. Представитель компании заявил, что у них не было другого выхода, как уволить прогульщицу. Тем не менее, они дадут выходной всем работникам в понедельник, на следующий день после финала. Кстати мы писали что в Англии опасаются срыва финала Евро-2020.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
22:00
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