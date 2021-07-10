Болельщицу уволили за поход на матч Евро во время больничного

Фанатка сборной Англии лишилась работы, соврав начальству о своей болезни, а сама в это время отправилась на стадион. ЕЕ ложь раскрыли, когда босс увидел свою подчиненную на стадионе

Болельщицу уволили после посещения матча Евро-2020 / Фото: Daily Mail / Sport

Болельщица сборной Англии лишилась работы после посещения полуфинального матча Евро-2020 между Англией и Данией (2:1).

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37-летняя Нина Фаруки получила билет в последний момент. Она подумала, что не сможет взять отгул из-за нехватки персонала на работе, поэтому соврала начальству, что заболела, а сама в это время отправилась из Лидса в Лондон.

План Нины провалился еще в первом тайме, когда женщина попала в объектив телекамеры, празднуя первый гол своей команды. Кадры с Ниной видел весь мир, а некоторые журналисты даже отдельно отмечали ее в соцсетях за яркие эмоции.

Единственный, кто не разделил ее радость – босс Нины. Утром он позвонил женщине и сказал, что она может не выходить на работу. Представитель компании заявил, что у них не было другого выхода, как уволить прогульщицу. Тем не менее, они дадут выходной всем работникам в понедельник, на следующий день после финала. Кстати мы писали что в Англии опасаются срыва финала Евро-2020.