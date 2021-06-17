Без судей у России нет шансов: сборную РФ разнес в пух и прах Юрий Лоза

Российский певец Юрий Лоза раскритиковал сборную России, несмотря на победу РФ над Финляндией 1:0.

"Я не понял, почему гол финнов отменили. Там не было офсайда. Не знаю, что судьи там смотрят. Финны забили нормальный гол, его нужно было засчитывать. Все могло быть совсем иначе. Мы еле-еле выиграли у самой слабой команды. Мы не атакуем, не бьем по воротам. У нас нет осмысленного футбола. В Копенгагене против Дании у нас никаких шансов нет. Посмотрите, как играют датчане. Их проигрыш Финляндии ни о чем не говорит", – цитирует Лозу Спорт-Экспресс