26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 61’
Италия 0
Австрия 0
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Бейл ушел с интервью после 0:4 от Дании: что вывело валлийца из себя

Олег Люлька Олег Люлька
26 июня, 23:13
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Самый звездный футболист сборной Уэльса сбежал от микрофона, когда ему задали вопрос, последний ли это его матч в футболке национальной команды
Гарет Бейл после 0:4 от Дании
Гарет Бейл после 0:4 от Дании / Фото: Reuters

Лидер сборной Уэльса Гарет Бейл ушел с интервью после матча 1/8 финала Евро-2020, в котором его команда разгромно проиграла Дании 0:4.

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"Мы не хотели такой игры. Начали очень хорошо, первые 25 минут. Затем пропустили гол, и игра немного изменилась. Во втором тайме мы пытались переломить матч, но, к сожалению, ошиблись и пропустили еще один мяч. Гол, который убил наши эмоции", – сказал 31-летний Бейл

Когда же вингера Реала Бейла спросили, был ли это его последний матч за сборную Уэльса, Гарет ушел еще до того, как вопрос был закончен.

Отметим, что после победы над Уэльсом Дания в 1/4 финала Евро-2020, 3 июля в Баку, сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия, которые, в свою очередь, встретятся в воскресенье в Будапеште.

Смотрите, как Уэльс пропустил четыре сухих мяча от Дании

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
0:4
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0:0 (61’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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