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Беседин на море радостно поздравил с днем семьи. Травма футболиста не слишком беспокоит

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 14:30
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Форвард киевского Динамо и сборной Украины проходит консервативное лечение и отдыхает с женой и детьми на курорте
Беседин, его жена и ребенок
Беседин, его жена и ребенок / Фото: Instagram

После чемпионата Европы многие наши футболисты разъехались в отпуска в теплые края. На днях мы писали, что Беседин после Евро-2020 отдыхает в Турции. Сегодня травмированный нападающий "сине-желтых" появился в соцсетях и поздравил с праздником.

На своей страничке в Instagram Артем опубликовал фотографию с женой Радмилой Карафетовой и детьми, подписав ее по-английски: "Family day".

Напомним, летом 2019 года Радмила родила Беседину сына Доминика. Также женщина имеет двоих детей от пре­дыдущих отношений – дочку Божену и сына Дамира.

25-летний уроженец Харькова уже восемь лет находится в системе Динамо. Травма, полученная Бесединым в матче со Швецией на ЧЕ вывела его из строя примерно на полгода. В 2020 году он не играл из-за обвинений в применении допинга.

Читайте также: Реже Шевченко замены на Евро-2020 делал только Саутгейт. Три сборные использовали их полностью.

Смотрите, как обсуждали момент с назначением пенальти в матче Англия – Дания:

Напомним, что говорил Суркис о компенсации за травму Беседина в игре Украина – Швеция: 20 тысяч в день никто не заплатит.

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