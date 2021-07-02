Бельгия – Италия: где и во сколько смотреть битву Евро-2020

Одна из команд установит рекорд – 15 матчей без поражений в отборе и финальной части чемпионата Европы. Смотрите поединок на ТВ или в интернете

В пятницу, 2 июля, в Мюнхене пройдет четвертьфинальный матч чемпионата Европы. Встречаются Бельгия и Италия. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Бельгия – Италия

Телеканал "Украина", прямой эфир

Телеканал "Футбол 1", прямой эфир

Онлайн Бельгия – Италия (видео-повторы, фото, комментарий)

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Кто фаворит?

Сборная Италии выиграла 14 из 22 матчей с бельгийцами, включая встречи группового этапа Евро-2000 и Евро-2016. Бельгия взяла верх над Италией в 1/4 финала ЧЕ-1972, где потом выиграла бронзовые медали.

Букмекеры считают, что шансы пройти в полуфинал выше у итальянцев. Котировки на проход Италии – 1.69, на проход Бельгии – 2.25. То есть, вероятность Италии остаться на Евро-2020 – 57%, Бельгии – 43%.

Кто следующий соперник

Победитель матча Бельгия – Италия в 1/2 финала Евро-2020, 6 июля на "Уэмбли", сыграет с лучшим в противостоянии Швейцария – Испания.

Как Бельгия вышла в 1/4 финала

Как Италия вышла в 1/4 финала