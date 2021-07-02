2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Бельгия – Италия: где и во сколько смотреть битву Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 июля, 13:42
Копировать ссылку
Одна из команд установит рекорд – 15 матчей без поражений в отборе и финальной части чемпионата Европы. Смотрите поединок на ТВ или в интернете

В пятницу, 2 июля, в Мюнхене пройдет четвертьфинальный матч чемпионата Европы. Встречаются Бельгия и Италия. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Бельгия – Италия

  • Телеканал "Украина", прямой эфир
  • Телеканал "Футбол 1", прямой эфир
  • Онлайн Бельгия – Италия (видео-повторы, фото, комментарий)
  • Видеотрансляция в подписке на Oll.tv

Кто фаворит?

Сборная Италии выиграла 14 из 22 матчей с бельгийцами, включая встречи группового этапа Евро-2000 и Евро-2016. Бельгия взяла верх над Италией в 1/4 финала ЧЕ-1972, где потом выиграла бронзовые медали.

Букмекеры считают, что шансы пройти в полуфинал выше у итальянцев. Котировки на проход Италии – 1.69, на проход Бельгии – 2.25. То есть, вероятность Италии остаться на Евро-2020 – 57%, Бельгии – 43%.

Кто следующий соперник

Победитель матча Бельгия – Италия в 1/2 финала Евро-2020, 6 июля на "Уэмбли", сыграет с лучшим в противостоянии Швейцария – Испания.

Как Бельгия вышла в 1/4 финала

Как Италия вышла в 1/4 финала

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять