23 июня 31’
Швеция 1
Польша 0
23 июня 32’
Словакия 0
Испания 1
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Барселона получит миллионы за травму своего игрока на Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июня, 18:36
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Игрок сборной Франции Усман Дембеле получил повреждение во время поединка против Венгрии и теперь пропустит около четырех месяцев
Усман Дембеле в матче против Венгрии
Усман Дембеле в матче против Венгрии / Фото: Reuters

Французский полузащитник Барселоны Усман Дембеле в ближайшее время перенесет операцию на бедре и пропустит старт следующего сезона в Испании и Лиге чемпионов. Дембеле получил повреждение в матче Евро-2020 с Венгрией.

Восстановление француза займет около четырех месяцев. А согласно правилам ФИФА, клубы получают компенсацию за травму игрока во время нахождения в сборной на время игр и турниров, включенных в международный календарь.

Выплаты следуют в том случае, если футболист выбывает на срок более 28 дней. Максимальная оплата – за год (7,5 млн евро) простоя из расчета 20 548 евро за день. Таким образом, если Дембеле пропустит около четырех месяцев, Барселона получит примерно 2,5 млн евро.

Напомним, что сегодня французы сыграют заключительный матч группового этапа. Смотрите онлайн трансляцию матча Португалия – Франция и стрим поединка на канале ТуМатч.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
1:0 (31’)
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0:1 (32’)
Смотри на: Трансляция
22:00
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22:00
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Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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