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"Англию многие ругают": экс-игрок сборной Украины дал прогноз на четвертьфинал

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 июля, 16:44
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Участник чемпионата мира-2006 Максим Калиниченко считает, что в матче чемпионата Европы между Украиной и Англией будет забито много голов
Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006
Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины попытается пробиться в полуфинал Евро-2020. В Риме подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Англии. Начало поединка в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

Свой прогноз на матч дал бывший полузащитник сборной Украины, участник чемпионата мира-2006, Максим Калиниченко.

"Нынешняя сборная Англии играет в весьма прагматичный футбол, за что ее многие и ругают, в том числе и я сам. Однако она с успехом прошла уже в 1/4 финала, где Украине будет тяжело что-то противопоставить команде Саутгейта. Мне кажется, прагматизм – это, конечно, хорошо. Однако, когда у тебя в запасе сидят такие игроки, как Грилиш или Рэшфорд, и ты выигрываешь только за счет замен, стоит задуматься над тем, как разнообразить свой подход к матчам.

Но победителей все равно не судят. За Украину же хочется только порадоваться. Она уже сотворила историческое событие, пройдя так высоко на Евро. Здесь я лично все равно буду хоть на что-то надеяться. Но гадать то, кто точно победит в этой игре, я не хочу. Считаю, что забитых мячей в этой встрече будет достаточно", – приводит слова Калиниченко Vseprosport.

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И
Г
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1
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3
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3
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Шотландия
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1
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И
Г
О
1
Швеция
3
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3
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1
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