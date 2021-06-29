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Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Швейцария --
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Евро-2020

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Англия и Германия организуют еще одну серию пенальти: прогноз комментатора на матч Евро

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
29 июня, 13:50
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Грозные и принципиальные соперники встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы в Лондоне. Вряд ли они забьют много мячей и могут не уложиться за 90 минут
Гарри Кейн и Гарет Саутгейт
Гарри Кейн и Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Сегодня проходят последние две игры 1/8 финала ЧЕ. Мы ведем онлайн Англия – Германия. Родоначальники футбола получили дополнительное преимущество, играя на своем стадионе. Что же нас ждет.

Яркая пара в плей-офф двух принципиальных соперников. Англичане вышли из группы с первого места, набрав пять очков, забив лишь два мяча и не пропустив ни разу. На родине за такой футбол команду Саутгейта не стесняются критиковать, что не удивительно. Лишь два забитых мяча во встречах с Хорватией, Шотландией и Чехией – слишком мало, учитывая ожидания от этой сборной.

А вообще "три льва" не проигрывают девять матчей кряду, не пропуская в последних пяти, но и не забивая за этот период больше гола за игру. Вероятнее всего, с первых минут, как и в последнем матче против чехов, на поле мы увидим Грилиша.

Узнайте, где и когда смотреть Англия – Германия.

Германия вышла из "группы смерти" со второго места, но рисковала вообще оказаться за бортом плей-офф. После поражения от Франции (0:1) она уверенно разбила Португалию (4:2), а на последних минутах встречи с Венгрией "горела", но смогла уйти от поражения (2:2). Важно для Йоахима Лева, что успел восстановиться и вернуться к игре Леон Горецка, кстати, забивший спасительный гол.

Ожидаю осторожный футбол со стороны обеих команд. Склоняюсь к нерезультативной ничьей в основное и дополнительное время – 0:0 или 1:1. А вот итогового победителя предсказать крайне сложно. Возможно, мы станем свидетелями и серии пенальти, предугадать которую заранее попросту невозможно.

Напомним, где и во сколько смотреть матч Швеция – Украина.

Вспомним, как немцы обыграли португальцев в группе:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Вторник, 29 июня
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Пятница, 2 июля
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