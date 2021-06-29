Англия и Германия организуют еще одну серию пенальти: прогноз комментатора на матч Евро

Грозные и принципиальные соперники встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы в Лондоне. Вряд ли они забьют много мячей и могут не уложиться за 90 минут

Гарри Кейн и Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Сегодня проходят последние две игры 1/8 финала ЧЕ. Мы ведем онлайн Англия – Германия. Родоначальники футбола получили дополнительное преимущество, играя на своем стадионе. Что же нас ждет.

Яркая пара в плей-офф двух принципиальных соперников. Англичане вышли из группы с первого места, набрав пять очков, забив лишь два мяча и не пропустив ни разу. На родине за такой футбол команду Саутгейта не стесняются критиковать, что не удивительно. Лишь два забитых мяча во встречах с Хорватией, Шотландией и Чехией – слишком мало, учитывая ожидания от этой сборной.

А вообще "три льва" не проигрывают девять матчей кряду, не пропуская в последних пяти, но и не забивая за этот период больше гола за игру. Вероятнее всего, с первых минут, как и в последнем матче против чехов, на поле мы увидим Грилиша.

Узнайте, где и когда смотреть Англия – Германия.

Германия вышла из "группы смерти" со второго места, но рисковала вообще оказаться за бортом плей-офф. После поражения от Франции (0:1) она уверенно разбила Португалию (4:2), а на последних минутах встречи с Венгрией "горела", но смогла уйти от поражения (2:2). Важно для Йоахима Лева, что успел восстановиться и вернуться к игре Леон Горецка, кстати, забивший спасительный гол.

Ожидаю осторожный футбол со стороны обеих команд. Склоняюсь к нерезультативной ничьей в основное и дополнительное время – 0:0 или 1:1. А вот итогового победителя предсказать крайне сложно. Возможно, мы станем свидетелями и серии пенальти, предугадать которую заранее попросту невозможно.

Напомним, где и во сколько смотреть матч Швеция – Украина.

Вспомним, как немцы обыграли португальцев в группе: