А жена знает? Известная блондинка из России болеет персонально за Зинченко на Евро

Фигуристка Анастасия Скопцова призналась, что поддерживает полузащитника сборной Украины на чемпионате Европы-2020 и следит за ним в составе Манчестер Сити

Фигуристка Анастасия Скопцова / Фото: Instagram

Количество персональных фанатов полузащитника сборной Украины Александра Зинченко на Евро-2020 растет с каждым днем. Так, российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду в паре с Кириллом Алешиным призналась, что поддерживает одного из лидеров "сине-желтых".

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"У меня впервые за все время какие-то завышенные ожидания от сборной России на крупном турнире. Именно поэтому я ставлю на то, что Россия дойдет до полуфинала! И отдельно буду болеть за украинца Александра Зинченко. Он мне очень нравится в "Манчестер Сити". Болела за "горожан" в недавнем финале Лиги чемпионов. Нравится этот клуб и его тренер — я без ума от Пепа Гвардиолы. Поэтому буду поддерживать Зинченко", — дает слова Скопцовой Sport24

Зинченко vs Канте, Манчестер Сити vs Челси / Фото: Getty Images

Бельгия – Россия онлайн пройдет на нашем сайте с видео голов и описанием ключевых моментов встречи. Начало поединка в Санкт-Петербурге – в 22:00.

Сборная Украины с Зинченко проведет свой первый матч на Евро-2020 в воскресенье, 13 июня против Нидерландов. В пятницу Украина прилетела в Амстердам за два дня до поединка.