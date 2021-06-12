12 июня 16:00 О матче
Уэльс 1
Швейцария 1
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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А жена знает? Известная блондинка из России болеет персонально за Зинченко на Евро

Елена Павлова Елена Павлова
12 июня, 17:33
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Фигуристка Анастасия Скопцова призналась, что поддерживает полузащитника сборной Украины на чемпионате Европы-2020 и следит за ним в составе Манчестер Сити
Фигуристка Анастасия Скопцова
Фигуристка Анастасия Скопцова / Фото: Instagram

Количество персональных фанатов полузащитника сборной Украины Александра Зинченко на Евро-2020 растет с каждым днем. Так, российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду в паре с Кириллом Алешиным призналась, что поддерживает одного из лидеров "сине-желтых".

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"У меня впервые за все время какие-то завышенные ожидания от сборной России на крупном турнире. Именно поэтому я ставлю на то, что Россия дойдет до полуфинала! И отдельно буду болеть за украинца Александра Зинченко. Он мне очень нравится в "Манчестер Сити". Болела за "горожан" в недавнем финале Лиги чемпионов. Нравится этот клуб и его тренер — я без ума от Пепа Гвардиолы. Поэтому буду поддерживать Зинченко", — дает слова Скопцовой Sport24

Зинченко vs Канте, Манчестер Сити vs Челси
Зинченко vs Канте, Манчестер Сити vs Челси / Фото: Getty Images

Бельгия – Россия онлайн пройдет на нашем сайте с видео голов и описанием ключевых моментов встречи. Начало поединка в Санкт-Петербурге – в 22:00.

Сборная Украины с Зинченко проведет свой первый матч на Евро-2020 в воскресенье, 13 июня против Нидерландов. В пятницу Украина прилетела в Амстердам за два дня до поединка.

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