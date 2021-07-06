6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
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Евро-2020

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А он когда-нибудь был дома? Шмейхель уколол англичан за песню "футбол возвращается домой"

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 июля, 21:31
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Датский вратарь с юмором ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции перед матчем с Англией. Шмейхель напомнил, что Англия еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы
Каспер Шмейхель подколол Англию перед полуфиналом Евро-2020
Каспер Шмейхель подколол Англию перед полуфиналом Евро-2020 / Фото: Reuters

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель накануне полуфинального матча Евро-2020 против Англии посетил пресс-конференцию, где у него случился забавный диалог с одним из британских журналистов. А сегодня играют Италия и Испания. Трансляция Италия – Испания есть на нашем сайте.

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Английские болельщики уверены в победе своей команды на Евро-2020, поэтому кричат на каждом шагу: "Футбол возвращается домой", намекая на происхождение игры миллионов. Голкипера спросили: "Что для вас значило бы помешать этому?"

"А он когда-нибудь был дома? Имею в виду, вы когда-нибудь выигрывали?", – ответил Шмейхель, намекая на то, что Англия еще ни разу в своей истории не побеждала на чемпионате Европы. Журналист сказал, что это было в 1966 году, но Каспер его поправил – та победа была на чемпионате мира.

Зато Дания становилась чемпионом Европы в 1992 году, попав в финальную часть совершенно случайно, когда к турниру не допустили сборную Югославии. Матч Англия – Дания состоится в среду, 7 июля, на стадионе "Уэмбли", начало – в 22:00.

Ранее мы писали, что Эриксена и врачей, которые спасли ему жизнь, пригласили на финал Евро-2020. Игрок сборной Дании, который пережил остановку сердца, вместе с женой и шестью медиками смогут посмотреть финал Евро-2020 в Лондоне на "Уэмбли".

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 7 июля
22:00
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