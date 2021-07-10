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61 год назад сборная СССР выиграла Евро! Кто там был из Украины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 июля, 13:17
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В составе победителей чемпионата Европы-1960 было два представителя киевского Динамо и вратарь из Днепропетровской области
Чемпионы Европы 1960 года, Юрий Войнов - третий справа в верхнем ряду
Чемпионы Европы 1960 года, Юрий Войнов - третий справа в верхнем ряду

10 июля 1960 года в Париже завершился первый в истории чемпионат Европы по футболу. В финале сборная СССР обыграла Югославию со счетом – 2:1. Победный гол в дополнительное время забил Виктор Понедельник.

К тому успеху сборной СССР причастны и представители украинского футбола.

Юрий Войнов

Родился в Московской области. В 1956 году перешел в киевское Динамо. В 1/8 финала Евро-1960 забил гол Венгрии. В финальном матче принял участие в комбинации, которая привела к победному голу Понедельника.

После завершения карьеры Войнов жил и работал в Киеве. Умер в 2003 году в возрасте 71 год.

Юрий Ковалев

Родился в Московской области. Единственный сезон в киевском Динамо провел именно в 1960 году. Был в составе сборной СССР на чемпионате Европы, но на поле так и не появился.

Трагически погиб в 45 лет, в 1979 году.

Владимир Маслаченко

Родился в Днепропетровской области. Играл за Спартак (Кривой Рог), Металлург (Днепропетровск). На Евро-1960 поехал запасным вратарем, представляя московский Локомотив.

После завершения карьеры работал телекомментатором. Умер в 2010 году, ему было 74 года.

Инфографика по матчу СССР – Югославия:

Смотрите обзор финала Евро-1960:

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