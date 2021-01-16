Звезда "Барселоны" – в Украине: агент озвучил истинные цели

Яя Туре поможет не только "Олимпику" и самому себе, но и футболистам "Динамо"

Агент ивуарийца Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, зачем его знаменитому клиенту понадобилось возвращаться в украинский чемпионат. А также поведал, что от этого выиграет донецкий "Олимпик", в котором Туре будет помощником главного тренера Игоря Климовского.

"Президент "Олимпика" Гельзин же умный человек. Он понимает, что это для него опыт – иметь в штабе человека, который на топ-уровне. Туре украсил бы любой тренерский штаб. Я думаю, что Яя, может, даже совместит работу в основной команде и в U-21 и поможет молодежи найти правильный путь"

"Считаю, что Бенито и Каргбо (футболисты африканского происхождения из "Динамо", выступающие на правах аренды в "Олимпике") тоже в восторге. Яя им объяснит и поможет, Климовский будет доволен таким помощником. Туре не собирается никого подсиживать, он будет учиться до получения лицензии PRO", – сказал Дмитрий Селюк в комментарии ФутболNews

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Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Дмитрий Селюк / Фото: Twitter

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Яя Туре – 37 лет. Напомним, в начале карьеры игрока он выступал за донецкий "Металлург", а затем стал звездой "Барселоны", с которой выиграл Лигу чемпионов, и завоевал три чемпионства Англии с "Манчестер Сити".

Правда, недавно Яя угодил в скандал. Туре выгнали из команды за вызов 19 проституток.

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