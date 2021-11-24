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ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
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Заря --
Ингулец --
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Завершился 108-дневный матч в чемпионате Украины

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
24 ноября, 16:03
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Минай и Колос, которые должны были выяснить отношения еще в начале августа, сегодня разошлись миром в Ужгороде – 1:1
Минай - Колос - 1:1
Минай - Колос - 1:1 / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

В среду, 24 ноября, в Ужгороде состоялся пропущенный матч третьего тура УПЛ Минай – Колос, который должен был пройти еще 108 дней назад – 8 августа, но был перенесен из-за участия команды из Ковалевки в Лиге конференций.

Минай сыграл с Колосом вничью – 1:1.

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Форвард Миная Евгений Селезнев своей бывшей команде Колосу за первый тайм, который отвел ему тренер, не забил.

Вместо него это сделал вышедший на замену после перерыва Даниил Кныш, на 50-й минуте реализовавший пенальти за фол на Рустаме Ахмедзаде. Так Минай повел в счете – 1:0.

ВИДЕО ГОЛА МИНАЯ

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Однако на последних секундах поединка Колос отыгрался – Нуриев шикарно исполнил штрафной с 25 метров в обход стенки, огорчив свой бывший клуб Минай.

ВИДЕО ГОЛА КОЛОСА

Минай – Колос – 1:1
Гол: Кныш, 50 пенальти – Нуриев, 90+6

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Эта ничья позволила Минаю выбраться из зоны вылета украинской Премьер-лиги, поднявшись с 15-го на 14-е место. Хотя вряд ли команда из Закарпатья может радоваться таким очком.

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