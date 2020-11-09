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Защитник "Шахтера" выбыл до конца года. Это последствия подката Сидорчука

9 ноября, 17:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Виктор Корниенко получил тяжелую травму в "Украинском классико"

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко выбыл до конца года из-за травмы, полученной в матче против киевского "Динамо" (3:0) в 9-м туре чемпионата Украины. Как сообщает официальный сайт "горняков", Виктор получил разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза.

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Напомним, в конце первого тайма капитан киевлян Сергей Сидорчук в грубом подкате сбил "горняка" и увидел перед собой сначала желтую, а после использования системы VAR – красную карточку.

В текущем сезоне 21-летний Виктор Корниенко провел 10 матчей во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи, в том числе в сенсационном матче против "Реала" в Лиге чемпионов.

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После девяти туров "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, однако "Шахтер" теперь отстает от них всего на один балл.

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травма чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Виктор Корниенко

Источник: Сегодня|Спорт

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