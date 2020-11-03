Что сказал Каштру в перерыве после 4 голов от "Боруссии"

Додо пообещал совсем другой матч через три недели в Германии

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал проигрыш донецкой команды от "Боруссии" из Менхенгладбаха (0:6) в третьем туре Лиги чемпионов. Отметим, что это самое крупное домашнее поражение "горняков" в еврокубках.

"В Лиге чемпионов всегда непросто. "Боруссия" очень хорошо начала матч, а нам не удалось показать свой футбол, который мы демонстрировали в первых двух турах. Отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя вешать нос. Впереди еще 3 матча, нужно на них сконцентрироваться и хорошо подготовиться", – сказал Додо в программе "Ніч Ліги чемпіонів".

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Додо против Маркуса Тюрама / Фото: Reuters

Бразильский защитник отметил, что "Шахтер" изучал соперника в течение недели, знал об их сильных сторонах: "Ранний пропущенный гол, возможно, следствие того, что мы шли вперед. Нужно готовиться, чтобы победить на выезде. В Германии будет другой матч".

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"Что сказал Каштру в перерыве после 0:4? Он хотел, чтобы мы не проиграли во втором тайме. Тем не менее соперник заслуженно добился победы, они играли очень хорошо. Но Лига чемпионов не дает времени расстраиваться", – отметил Додо.

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"Шахтер" – "Боруссия" М / Фото: Reuters

Второй матч группы B "Реал" – "Интер" начался в 22:00. А пока после трех туров "Боруссия" возглавила квартет с 5 очками, "Шахтер" второй с 4 баллами, у "Интера" пока 2, у "Реала" и вовсе – 1. В 4-м туре 25 ноября дончане поедут в Менхенгладбах, а миланцы примут испанцев.

Смотрите, как "Шахтер" проиграл "Боруссии" М

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