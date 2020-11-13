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Защитник "Динамо" рассказал о торговле на базаре, татуировках и премиях

13 ноября, 16:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Денис Попов вспомнил детство в Николаевской области и назвал кумиров

21-летний Денис Попов в прошлом году стал чемпионом мира среди молодежи и постепенно завоевал место в основном составе киевского "Динамо". Мог он поехать и в расположение национальной команды. Но на днях Денис Попов заразился коронавирусом и не сыграет за сборную Украины.

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Вместо этого уроженец села Мигия, что на Николаевщине, поделился интересными деталями своей жизни в интервью "Football Hub". Разговор проходил за игрой в бильярд, и Денис признался, что любит поиграть на базе с Богданом Ледневым на отжимания или кувырки.

  • О детстве в селе:

"Игрушка в селе? Что найдешь, тем и играешься. У меня не было особо игрушек, я всегда был чем-то занят, каким-то делом. Папа приучал, что нужно трудиться, брал меня в гараж с собой. Вот там и были игрушки: ключи и другие железяки.

Позже просто играл в селе футбол, но занимался и волейболом. Родители не хотели меня отпускать из дома, но потом сестры их уговорили, что нужно рискнуть, и таки уболтали".

  • О первых деньгах и больших заработках:

"Родители выращивали овощи, и я их продавал на базаре. Родители мне доверяли: наверное, с детства был ответственный... Часть призовых за чемпионат мира отдал семье, а часть отложил на квартиру . Считаю, это разумно".

  • О том, что не любит во время езды на авто:

"Когда меня подрезают или когда передо мной нагло втыкаются. Если это девушка, то простительно. А если мужик или пацан, то это меня очень сильно бесит".

  • О татуировках:

"Первую боялся делать: не знал, как родители отреагируют. Но мне сестра помогла. Сначала только она знала. Родители нормально отреагировали, и после руки я сделал на ребрах и на ноге. Ну, и еще парочка маленьких".

Лучшими защитниками чемпионата Украины Денис назвал Никиту Бурду и "горняков" Николая Матвиенко и Сергея Кривцова. А из прошлых футболистов сборной ему нравились Тарас Михалик и Евгений Хачериди:

"Когда мы были в академии "Динамо", то я даже боялся подойти к Жене попросить фотку сделать. Оказалось, нормальный парень. До сих пор то фото сохранилось".

  • О своей результативности на позиции на центрального защитника:

"Я много забивал потому, что Серый Булеца знает, куда подавать надо. Еще когда мы играли на молодежном уровне, то забил 10 мячей".

На прошлой неделе динамовец Попов рассказал об отношениях с дзюдоисткой Белодед.

Смотрите, как "Динамо" с Денисом в составе играло в гостях с "Барселоной":

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интервью футбол Динамо Киев Денис Попов
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