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Защитник "Динамо" рассказал, какую машину купил за премиальные от Евро-2020

30 декабря, 17:50

Елена Павлова Елена Павлова

Виталий Миколенко рассказал о своей самой дорогой покупке

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей самой дорогой покупке. А также футболист признался, куда потратил деньги за выход национальной команды на Евро-2020. Ранее мы писали, что у Миколенко с подачи Шевы появилось новое прозвище.

"Самая дорогая? Дом родителям, но это больше семейная покупка. И машина (Mercedes), когда мы вышли на Евро-2020 и нам дали премию. Поставил ли на нее газ? Нет, он там просто не ставится", – рассказал Миколенко "ОТДУШИВДУШУ".

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Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Отметим, что Миколенко удивил во время нынешнего отпуска. В то время когда большинство его партнеров улетело отдыхать в теплые края, Виталий устроил себе зимнюю рыбалку: тягали щуку.

А накануне поединка Лиги наций Украина – Испания (1:0) тренер сборной Украины Андрей Шевченко вычитал 21-летнего Виталия Миколенко в центральном круге на глазах у партнеров. "Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?" – сказал тогда Шева.

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Смотрите, как забивает Миколенко

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