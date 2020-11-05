Защитник "Динамо" перенес операцию. Он пока не сыграл за команду ни одного матча

Защитник киевского "Динамо" Владимир Костевич перенес операцию. Об этом футболист лично сообщил на своей странице в Facebook, а клубный сайт молчит о состоянии здоровья футболиста. Ранее Мирча Луческу рассказал, что Костевичу необходима операция. Ориентировочно он пропустит полгода.

"Не так я планировал и мечтал начать свою карьеру в "Динамо", но, к сожалению, травмы – это часть футбола, и чтобы травмироваться, не нужно провести много времени в команде, это происходит за доли секунды, и может случиться на одном из первых тренировок в новом клубе.

Я был прооперирован и это только первый этап, дальше – настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях!", – написал Костевич.

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Интересно, что Костевич присоединился к команде лишь в начале октября и не успел провести ни одного матча. Напомним, изначально планировалось, что Костевич перейдет из "Леха" в "Динамо" в январе 2021-го, однако стороны решили ускорить этот процесс, и в начале октября, согласно Transfermarkt, Владимир подписал с киевлянами контракт до конца 2023 года.

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