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"Заря" даст бой перегруженному "Динамо": прогноз на матч от футбольного комментатора

4 октября, 14:00

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов - о центральном матче тура в чемпионате Украины

Сегодня "Динамо" в Киеве на "Олимпийском" принимает "Зарю" в пятом туре украинской Премьер-лиги. Матч начнется в 17:00, смотреть онлайн "Динамо" – "Заря" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции. А в ожидании поединка представляем анонс и прогноз на игру от комментатора Кирилла Круторогова.

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Еще недавно, летом, они до последнего заочно конкурировали за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, в итоге туда пробилось "Динамо", а "Заря" сыграет в группе Лиги Европы. Своих соперников команды уже знают – киевляне встретятся с "Ювентусом" Роналду, "Барселоной" Месси и "Ференцварошем" Реброва. А луганчане – с "Брагой", "Лестером" и АЕКом Дмитрия Чигринского. Это будет уже скоро, после паузы ФИФА, а пока что – максимальная концентрация на матч чемпионата.

У "Динамо" Луческу восьмиматчевая серия без поражений и пять побед кряду. При достаточно серьезных кадровых проблемах, в частности, в линии обороны. Но юные игроки, которых Мистер задействует в основе, справляются. "Зарю" после пробуксовки на старте чемпионата, когда они проиграли "Десне" (1:3), "Мариуполю" (0:1) и сыграли вничью с "Шахтером" (2:2) в предыдущем туре прорвало и они уничтожили "ПФК Львов" (5:0). А выезд в Киев, кажется, должен ответить на вопрос о реальных амбициях луганской команды в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне в их противостояниях было две победы "Динамо", победа "Зари" и результативная ничья.

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Уверен, что луганчане дадут бой несколько перегруженному матчами за последнее время "Динамо". И, думаю, не проиграют.

"Динамо" – "Заря"
УПЛ, 4 октября, воскресенье, в 17:00, ТВ: 2+2 и OLL.TV

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" и вышло в Лигу чемпионов:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
4
2
2
0
7
3
4
8
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
2
2
0
8
4
4
8
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
5
КолосКолосКол
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В П
6
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
7
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
8
5
3
6
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В П П В
8
ОлимпикОлимпикОли
4
2
0
2
7
7
0
6
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В П
9
ЗаряЗаряЗар
4
1
1
2
8
6
2
4
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н П П
10
МинайМинайМин
4
1
1
2
2
8
-6
4
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
5
0
4
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
13
РухРухРух
5
0
2
3
5
11
-6
2
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
4
0
1
3
1
12
-11
1
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П П

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прогноз анонс чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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