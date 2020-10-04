"Заря" даст бой перегруженному "Динамо": прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня "Динамо" в Киеве на "Олимпийском" принимает "Зарю" в пятом туре украинской Премьер-лиги. Матч начнется в 17:00, смотреть онлайн "Динамо" – "Заря" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции. А в ожидании поединка представляем анонс и прогноз на игру от комментатора Кирилла Круторогова.

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Еще недавно, летом, они до последнего заочно конкурировали за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, в итоге туда пробилось "Динамо", а "Заря" сыграет в группе Лиги Европы. Своих соперников команды уже знают – киевляне встретятся с "Ювентусом" Роналду, "Барселоной" Месси и "Ференцварошем" Реброва. А луганчане – с "Брагой", "Лестером" и АЕКом Дмитрия Чигринского. Это будет уже скоро, после паузы ФИФА, а пока что – максимальная концентрация на матч чемпионата.

У "Динамо" Луческу восьмиматчевая серия без поражений и пять побед кряду. При достаточно серьезных кадровых проблемах, в частности, в линии обороны. Но юные игроки, которых Мистер задействует в основе, справляются. "Зарю" после пробуксовки на старте чемпионата, когда они проиграли "Десне" (1:3), "Мариуполю" (0:1) и сыграли вничью с "Шахтером" (2:2) в предыдущем туре прорвало и они уничтожили "ПФК Львов" (5:0). А выезд в Киев, кажется, должен ответить на вопрос о реальных амбициях луганской команды в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне в их противостояниях было две победы "Динамо", победа "Зари" и результативная ничья.

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Уверен, что луганчане дадут бой несколько перегруженному матчами за последнее время "Динамо". И, думаю, не проиграют.

"Динамо" – "Заря"

УПЛ, 4 октября, воскресенье, в 17:00, ТВ: 2+2 и OLL.TV

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" и вышло в Лигу чемпионов:

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