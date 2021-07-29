Загадочные инвесторы спасли клуб Первой Лиги от снятия – что происходит в украинской трясине

Альянс из Липовой Долины собирался сниматься с розыгрыша чемпионата Украины, однако внезапно нашел нового спонсора и передумал

Альянс продолжит выступления в Первой лиге / Фото: Instagram Альянса

В понедельник в украинском футболе разгорелся громкий скандал. Президент Альянса после матча с Металлистом возмутился судейством и не стеснялся выражений на камеру.

Спустя несколько дней Сергей Демченко объявил о снятии Альянса с сезона и нежелании продолжать заниматься футболом. Впрочем, команда из Липовой Долины все же продолжит существование.

Как рассказал Демченко в интервью ресурсу Tribuna, у клуба появились новые инвесторы, которые намерены сохранить команду в Первой лиге. По его словам, эти люди ранее не имели отношения к футболу.

Альянс продолжит выступление. Скорее всего, мы подарим клуб. Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не рассказывать, а просто сказать, что клуб будет. Эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли. Но его уже нет. Через неделю-две все станет известно. Альянсу пока перенесли матч 2-го тура Первой лиги с Оболонью, который должен был состояться 1 августа.

Таким образом, результат матча Альянс – Металлист останется в силе. Отметим, что по регламенту Первой лиги если бы Альянс снялся, результат матча был бы аннулирован.

Футбольный клуб Альянс был основан в 2016 году. Через четыре года команда из Сумской области завоевала повышение в Первую лигу, а прошлый сезон во втором дивизионе завершила на 6-м месте. Лучший результат в Кубке Украины – 1/4 финала в сезоне 2019/2020.