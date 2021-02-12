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Зачем в Украине играют в футбол на снегу и в мороз

12 февраля, 20:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Премьер-лига составляла календарь с учетом прошлогодней погоды

Ближайший тур чемпионата страны по футболу пройдет в экстремальных условиях – с морозом и снегом. Далеко не все понимают причины такого раннего старта второй части сезона. Мнение функционеров от футбола высказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

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Дикий в интервью ua-football поведал о приоритете интересов сборной и наших грандов в еврокубках:

"Мы отталкивались от погоды, которая была в предыдущие зимы. Тогда условия позволяли проводить матчи в феврале. Клубы пошли навстречу друг другу, ведь "Шахтер" и "Динамо" продолжают борьбу в еврокубке. Через поединки на внутренней арене они могли бы лучше подготовиться к встречам в Лиге Европы.

Увы, погода внесла определенные коррективы. Следует также учитывать и интересы сборной, которой предстоит летом участвовать в финальной части первенства Европы. Сроки окончания чемпионата Украины продуманы так, чтобы подопечным Андрея Шевченко хватило времени на качественную подготовку".

Также чиновник признался, что резервных дат в календаре нет. Но руководство лиги видит "окна", в которые можно провести матчи при необходимости переноса.

Напомним, "Мариуполь" сыграет с "Александрией" в Запорожье, а "Минай" остается в Ужгороде.

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Смотрите, как играли "Десна" и "Мариуполь" перед зимней паузой:

Вашему вниманию – прогноз погоды на выходные. Сорвут ли снег и морозы матчи УПЛ?

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