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Юрий Калитвинцев установил рекорд после первом матча "Олимпика"

1 марта, 16:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тренер вернулся в чемпионат Украины спустя 18 лет

В матче 16 тура чемпионата Украины "Минай" – "Олимпик" донецкой командой руководил Юрий Калитвинцев. Он заменил на этом посту Игоря Климовского.

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Для Калитвинцева это уже второй клуб в УПЛ. А в предыдущем – "Закарпатье" – он завершил работу 11 июня 2002 года.

Тренерская пауза Юрия Николаевича стала самой длинной в истории украинской Премьер-лиги – 18 лет 262 дня, сообщает сайт УПЛ.

Далее в рейтинге идут:

В тренде
"Шахтер" и "Динамо" идут дальше! Результаты ответных матчей 1/16 Лиги Европы
  • Александр Томах ("Металлург" З – "Металлург" З) – 16 лет 231 день
  • Алексей Михайличенко ("Динамо" – "Динамо") – 15 лет 22 дня
  • Александр Рябоконь ("Оболонь" – "Десна") – 13 лет 39 дней
  • Виктор Носов ("Верес" – "Ворскла") – 12 лет 288 дней
  • Юрий Керман ("Таврия" – "Мариуполь") – 10 лет 353 дня
  • Богдан Блавацкий ("Прикарпатье" – "Львов") – 10 лет 259 дней

Напомним, тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова". Виталий Шумский стал известен на всю Украину во время матча с "Колосом", когда спросил у резервного арбитра киевлянина Николая Кривоносова: "Почему вы разговариваете со мной на русском?" И увидел перед собой желтую карточку от главного рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого.

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тренер чемпионат Украины Юрий Калитвинцев Олимпик Донецк УПЛ
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