Вратарь "Миная", которого с поля увезли в больницу, рассказал о своем состоянии

Андрею Поповичу наложили семь швов. Но уже через 10 дней он снова сможет играть

Стала известна судьба вратаря "Миная" Андрея Поповича, которого после травмы в воскресном матче с "Днепром-1" (3:2) в Ужгороде прямо с поля на машине скорой помощи увезли в больницу. Напомним, 28-летний голкипер неудачно столкнулся со своим же партнером по команде хорватом Миславом Матичем.

"До госпитализации, к счастью, дело не дошло. Мы с Матичем стремились ликвидировать острый прорыв днепрянина Назаренко и неудачно столкнулись. Пришлось вызывать карету скорой помощи. В больнице мне наложили семь швов на рваные раны задней поверхности бедра. Когда на той же машине скорой помощи меня привезли обратно на стадион, то я еще увидел, как в компенсированное время "Днепр-1" реализовал пенальти. Но главное, что "Минай" отпраздновал очень важную победу", – рассказал Андрей Попович

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Андрей Попович / Фото: Канал Футбол

"Врачи сказали, что для возвращения в строй мне понадобится десять дней. Надеюсь, что процесс восстановления будет проходить нормально и я смогу помочь "Минаю" 5 декабря в матче с "Шахтером", – добавил голкипер "Миная" в комментарии Meta-ratings

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Отметим, что на сайте Премьер-лиги Андрей Попович значится как украинец. Хотя с 2008 по 2012 год выступал за сборные Азербайджана всех уровней. В частности, вызывался в главную национальную сборную этой страны ее тогдашним тренером – знаменитым немцем Берти Фогтсом.

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Обзор матча "Минай" – "Днепр-1" (3:2)

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