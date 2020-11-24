Українська
$ 28,37
33,76

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Вратарь "Миная", которого с поля увезли в больницу, рассказал о своем состоянии

24 ноября, 10:29

Олег Люлька Олег Люлька

Андрею Поповичу наложили семь швов. Но уже через 10 дней он снова сможет играть

Стала известна судьба вратаря "Миная" Андрея Поповича, которого после травмы в воскресном матче с "Днепром-1" (3:2) в Ужгороде прямо с поля на машине скорой помощи увезли в больницу. Напомним, 28-летний голкипер неудачно столкнулся со своим же партнером по команде хорватом Миславом Матичем.

"До госпитализации, к счастью, дело не дошло. Мы с Матичем стремились ликвидировать острый прорыв днепрянина Назаренко и неудачно столкнулись. Пришлось вызывать карету скорой помощи. В больнице мне наложили семь швов на рваные раны задней поверхности бедра. Когда на той же машине скорой помощи меня привезли обратно на стадион, то я еще увидел, как в компенсированное время "Днепр-1" реализовал пенальти. Но главное, что "Минай" отпраздновал очень важную победу", – рассказал Андрей Попович

Реклама

Андрей Попович

Андрей Попович / Фото: Канал Футбол

"Врачи сказали, что для возвращения в строй мне понадобится десять дней. Надеюсь, что процесс восстановления будет проходить нормально и я смогу помочь "Минаю" 5 декабря в матче с "Шахтером", – добавил голкипер "Миная" в комментарии Meta-ratings

Читайте также: Судейский разбор от Метревели: Справедливое удаление Мораеса и спорный офсайд в пользу "Динамо"

Отметим, что на сайте Премьер-лиги Андрей Попович значится как украинец. Хотя с 2008 по 2012 год выступал за сборные Азербайджана всех уровней. В частности, вызывался в главную национальную сборную этой страны ее тогдашним тренером – знаменитым немцем Берти Фогтсом.

Реклама

Обзор матча "Минай" – "Днепр-1" (3:2)

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
10
7
2
1
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
5
5
0
24
10
14
20
Забитые 24
Пропущеные 10
Разница 14
Результаты последних матчей: Н В В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
10
5
4
1
16
6
10
19
Забитые 16
Пропущеные 6
Разница 10
Результаты последних матчей: В Н П Н В
4
ДеснаДеснаДес
10
4
4
2
14
10
4
16
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н В П
5
КолосКолосКол
10
4
3
3
14
12
2
15
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
10
4
2
4
18
15
3
14
Забитые 18
Пропущеные 15
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
8
МариупольМариупольМар
10
3
4
3
10
14
-4
13
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
9
ЗаряЗаряЗар
9
2
5
2
15
9
6
11
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
МинайМинайМин
9
2
3
4
7
14
-7
9
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П Н Н П
11
Днепр-1Днепр-1Дне
10
2
2
6
14
20
-6
8
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В В
12
ИнгулецИнгулецИнг
10
0
7
3
10
15
-5
7
Забитые 10
Пропущеные 15
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
1
6
5
21
-16
7
Забитые 5
Пропущеные 21
Разница -16
Результаты последних матчей: В П В П П
14
РухРухРух
10
0
5
5
7
19
-12
5
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма вратарь чемпионат Украины Минай Андрей Попович
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Александрия": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Все результаты 10-го тура чемпионата Украины
Все результаты 10-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертв
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертвФутбол
"Ингулец" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" потеряло сразу 15 футболистов перед матчем с "Ингульцом"ЧУ по футболу
Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупция
Украинский клуб хотели купить китайцы и арабы. Отпугнула война и коррупцияЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять