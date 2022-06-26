Война не помеха. Игрок сборной Канады сыграет за Черноморец в новом сезоне УПЛ

Манджрекар Дэвис готов вернуться в клуб УПЛ, даже несмотря на боевые действия в стране. Также одесситы могут вернуть еще одного легионера

Манджрекар Джеймс присоединится к Черноморцу

Уже 20 августа ожидается возобновление чемпионата Украины по футболу. По предварительной информации, турнир пройдет в нашей стране и ему не помешает даже война против российских оккупантов.

Из-за местоположения матчей наш чемпионат может лишиться львиной доли легионеров. Правда, при этом некоторые уже выразили готовность играть в Украине.

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Ранее подтвердил возвращение в Минай словенец Ловро Грайфонер. Также ресурс Tribuna сообщает, что в Черноморец вернется защитник из Канады 28-летний Манджрекар Джеймс.

Футболист подписал контракт с одесситами 18 февраля, однако по понятным причинам так и не дебютировал за команду. Теперь же Джеймс ожидает своего дебюта в УПЛ.

Защитник имеет опыт выступлений в Венгрии, Дании и Греции, поиграв за Печ, Диошдьер, Вашаш, Фредерисию, Мидтьюлланд, Ламию и Вайле. Также на его счету 13 матчей и один гол за сборную Канады.

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Кроме того, Черноморец близок к договоренности по возвращению в команду бразильца Вандерсона. 27-летний полузащитник пришел в клуб 1 февраля и провел вторую часть сезона в литовском Паневежисе.