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Вотум недоверия судьям: в украинском футболе распространяется скандальная инициатива

11 марта, 12:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Президент "Олимпика" призывает клубы провести встречу по важному вопросу

Собственники и тренеры украинских футбольных клубов порой остаются недовольны действиями судей. Недавно президент "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера". Владислав Гельзин, наговорив много ненужных слов, получит штраф от УАФ. Однако он решил, что лучшая защита – это нападение.

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Босс "Олимпика" во вторник обратился с открытом письмом к руководителям клубов Премьер-лиги по поводу "судейского произвола". Его сообщение приводит "Профутбол Digital".

От Гельзина досталось и главе судейского корпуса Лучано Лучи и еще одному итальянцу – Франческо Баранке, который возглавляет комитет по этике и честной игре.

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Тем временем, глава футбольных арбитров Украины пообещал жесткое наказание Гельзину: "За п***раса ответишь!"

Президент "Олимпика" призывает высказать недоверие Лучи и хочет получить для клубов право принимать участие в судейских назначених. Пока что его инициативу поддержал президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Правда, он при этом просто призывает к открытости: чтобы судьи объясняли свои решения, а УАФ сообщала свое отношение к их действиям на поле и объявляла о дисциплинарных санкциях, если они применяются.

Также эксперт Сергей Морозов отреагировал на маты Гельзина.

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в комментарии сайту "Трибуна" заявил, что у него нет претензий к арбитрам по матчам его команды. Хотя упомянул, что в других играх некоторые решения вызывают сомнения. А гендиректор "Зари" Станислав Оганов отказался комментировать судейство.

Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Шахтер":

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