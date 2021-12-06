6 декабря 19:30
Днепр-1 3
Черноморец 1
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Вот это серия! Днепр-1 выиграл пятый матч подряд и вернулся в ТОП-3 Премьер-лиги

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 22:02
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Днепр-1 обыграл одесский Черноморец в заключительном матче 17-го тура чемпионата Украины, а главный форвард команды Артем Довбик укрепился на вершине бомбардирской гонки
Игроки Днепра-1 празднуют победу над Черноморцем
Игроки Днепра-1 празднуют победу над Черноморцем / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Гости первыми открыли счет в матче уже на 12-й минуте, но смогли продержаться всего восемь минут.

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А после перерыва Днепр-1 отправил в ворота соперника еще два гола. Главная звезда команды Артем Довбик забил гол и записал на свой счет результативную передачу.

Днепр-1 – Черноморец – 3:1
Голы: Пихаленок (20), Довбик (64, пен), Игнатенко (71) – Исаенко (12)

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Днепр-1 продлил свою победную серию до 5 матчей, что позволило команде вернуться на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. Черноморец проиграл третий матч подряд и остался на 11-м месте.

В следующем туре одесситы встретятся с Металлистом-1925, а Днепр-1 пожалует в гости к беспросветному аутсайдеру сезона Мариуполю.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забитые 47
Пропущеные 9
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забитые 46
Пропущеные 8
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В П В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
17
12
1
4
32
17
15
37
Забитые 32
Пропущеные 17
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
4
Заря Заря Зар
17
11
2
4
36
18
18
35
Забитые 36
Пропущеные 18
Разница 18
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забитые 29
Пропущеные 17
Разница 12
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
Александрия Александрия Але
17
7
5
5
18
14
4
26
Забитые 18
Пропущеные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В П П В Н
7
Десна Десна Дес
17
7
4
6
21
25
-4
25
Забитые 21
Пропущеные 25
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П В П
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забитые 12
Пропущеные 22
Разница -10
Результаты последних матчей: В В Н В П
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забитые 16
Пропущеные 27
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забитые 15
Пропущеные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: Н В П П Н
12
Львов Львов Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забитые 13
Пропущеные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П В В П В
13
Черноморец Черноморец Чер
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забитые 18
Пропущеные 39
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В Н
14
Ингулец Ингулец Инг
16
2
4
10
11
27
-16
10
Забитые 11
Пропущеные 27
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
17
2
2
13
21
41
-20
8
Забитые 21
Пропущеные 41
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П В П

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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