Вот это серия! Днепр-1 выиграл пятый матч подряд и вернулся в ТОП-3 Премьер-лиги

Днепр-1 обыграл одесский Черноморец в заключительном матче 17-го тура чемпионата Украины, а главный форвард команды Артем Довбик укрепился на вершине бомбардирской гонки
Игроки Днепра-1 празднуют победу над Черноморцем / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"
Гости первыми открыли счет в матче уже на 12-й минуте, но смогли продержаться всего восемь минут.
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А после перерыва Днепр-1 отправил в ворота соперника еще два гола. Главная звезда команды Артем Довбик забил гол и записал на свой счет результативную передачу.
Днепр-1 – Черноморец – 3:1
Голы: Пихаленок (20), Довбик (64, пен), Игнатенко (71) – Исаенко (12)
Днепр-1 продлил свою победную серию до 5 матчей, что позволило команде вернуться на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. Черноморец проиграл третий матч подряд и остался на 11-м месте.
В следующем туре одесситы встретятся с Металлистом-1925, а Днепр-1 пожалует в гости к беспросветному аутсайдеру сезона Мариуполю.
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