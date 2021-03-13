Вот это Довбик "долбанул"! Гол-пушка принес "Днепру-1" победу над "Ворсклой"

В субботнем матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла", претендующая на путевку в еврокубки, довольно неожиданно проиграла на своем поле недавнему аутсайдеру первенства "Днепру-1" со счетом 0:1.
Победный мяч для "Днепра-1", возглавляемого хорватом со знанием украинского языка Игорем Йовичевичем, забил Артем Довбик. На 40-й минуте форвард днепрян забил шикарный гол, неотразимо пробив левой ногой под перекладину с 24 метров. Шедевр!
Видео гола Довбика
На 54-й минуте "Днепр-1" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник гостей Дуглас.
Видео удаления Дугласа
Но даже вдесятером днепряне сумели довести матч с "Ворсклой" до победы.
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Напомним, главные матчи 18-го тура УПЛ состоятся в воскресенье, 14 марта. "Шахтер" примет "Десну", а "Заря" сыграет с "Динамо". Оба матча начнутся в 17:00.
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