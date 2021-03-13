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Вот это Довбик "долбанул"! Гол-пушка принес "Днепру-1" победу над "Ворсклой"

13 марта, 18:55

Олег Люлька Олег Люлька

Днепряне на выезде обыграли полтавчан благодаря невероятному удару Довбика

В субботнем матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла", претендующая на путевку в еврокубки, довольно неожиданно проиграла на своем поле недавнему аутсайдеру первенства "Днепру-1" со счетом 0:1.

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Победный мяч для "Днепра-1", возглавляемого хорватом со знанием украинского языка Игорем Йовичевичем, забил Артем Довбик. На 40-й минуте форвард днепрян забил шикарный гол, неотразимо пробив левой ногой под перекладину с 24 метров. Шедевр!

Видео гола Довбика

На 54-й минуте "Днепр-1" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник гостей Дуглас.

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Видео удаления Дугласа

Но даже вдесятером днепряне сумели довести матч с "Ворсклой" до победы.

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Артем Довбик

Артем Довбик / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Напомним, главные матчи 18-го тура УПЛ состоятся в воскресенье, 14 марта. "Шахтер" примет "Десну", а "Заря" сыграет с "Динамо". Оба матча начнутся в 17:00.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
10
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
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10
12
33
-21
13
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
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ЛьвовЛьвовЛьв
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3
3
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11
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12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

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видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава Днепр-1 Артем Довбик

Источник: Сегодня|Спорт

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