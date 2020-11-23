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"Воспитанники Луческу не постеснялись бы целовать его ноги": признание экс-футболиста

23 ноября, 23:46

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший нападающий сборной Румынии поделился воспоминаниями о наставнике "Динамо"

Бывший нападающий сборной Румынии Флорин Рэдучою рассказал о своей работе с главным тренером киевского "Динамо" Мирчей Луческу в бухарестском "Динамо", а потом и в итальянской "Брешии". Ранее Луческу объяснил, чем опасна "Барселона" без Месси и сможет ли сыграть Сидорчук.

"Луческу был для меня наставником, учителем. Без него я не стал бы футболистом. Он поверил в меня и дал первый шанс. Он научил меня играть, но с ним я также научился многим другим вещам в жизни. Луческу дал мне лучший совет на первом этапе моей карьеры. Он общался со мной о музеях, культуре в целом, а не только о футболе", – цитирует Рэдучою Sport.es.

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Футболист отметил, что благодаря Мирче он возродился в "Брешии". Два-три раза в неделю тренер выполнял с ним определенную работу после тренировки. В том сезоне он сделал качественный рывок и затем подписал контракт с "Миланом".

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"Уверен, что многие воспитанники Луческу не постеснялись бы целовать его ноги, из-за того, насколько Мирча повлиял на их карьеры. По-человечески он такой же, как и был. Он всегда хочет воспитывать футболистов. Ему нравится разговаривать с ними в автобусе, за обедом, в самолете… Он убеждает вас делать все правильно и участвует в вашей жизни", – отметил Рэдучою.

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Ранее Луческу сравнил "Ингулец" и "Барселону", но промолчал о чемпионстве.

Смотрите, как Луческу выиграл Суперкубок с "Динамо"

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тренер футболист Динамо Киев Мирча Луческу Брешия
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