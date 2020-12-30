Оливье за миллион евро получил украинский клуб

"Ворскла" решила основательно усилиться перед борьбой за "бронзу" в весенней части чемпионата Украины. Ранее мы писали, что полтавчане арендовали у "Динамо" Георгия Цитаишвили. А теперь ряди команды Юрия Максимова пополнил 24-летний полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль.

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Как сообщает официальный сайт "Ворсклы", контракт с Тиллем подписан на два года с опцией продления. "Трансфер, над которым скаутская группа клуба работала довольно длительное время, наконец состоялся!" – говорят в Полтаве, называя своего новичка "футболистом с филигранной техникой и постоянной нацеленностью на ворота оппонента".

Оливье Тилль / Фото: Instagram

Отметим, что последним клубом Оливье Тилля была российская "Уфа", за которую он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 56 матчах. С 17 октября футболист находился в статусе свободного агента. То есть в "Ворсклу" перешел без компенсации, хотя трансферная стоимость игрока, как для УПЛ, довольно высока. Аналитики Transfermarkt оценивают Тилля в миллион евро.

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Ранее в "Уфе" Тилля перевели в дубль, поскольку, по словам главного тренера Вадима Евсеева, "Оливье снизил требования к себе и отношению к игре". А затем российский клуб и люксембуржец разорвали контракт по обоюдному согласию.

В 27 матчах за сборную Люксембурга Оливье Тилль забил два мяча. Добавим, что в "Динамо" довольно успешно выступает его партнер по национальной команде Жерсон Родригес, недавно ставший отцом.

Смотрите, как "Ворскла" сыграла последний матч года

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