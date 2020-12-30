Українська
$ 28,26
34,64

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Оливье за миллион евро получил украинский клуб

30 декабря, 12:48

Олег Люлька Олег Люлька

"Ворскла" подписала двухлетний контракт с полузащитником сборной Люксембурга Оливье Тиллем

"Ворскла" решила основательно усилиться перед борьбой за "бронзу" в весенней части чемпионата Украины. Ранее мы писали, что полтавчане арендовали у "Динамо" Георгия Цитаишвили. А теперь ряди команды Юрия Максимова пополнил 24-летний полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль.

Реклама

Как сообщает официальный сайт "Ворсклы", контракт с Тиллем подписан на два года с опцией продления. "Трансфер, над которым скаутская группа клуба работала довольно длительное время, наконец состоялся!" – говорят в Полтаве, называя своего новичка "футболистом с филигранной техникой и постоянной нацеленностью на ворота оппонента".

Оливье Тилль

Оливье Тилль / Фото: Instagram

Отметим, что последним клубом Оливье Тилля была российская "Уфа", за которую он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 56 матчах. С 17 октября футболист находился в статусе свободного агента. То есть в "Ворсклу" перешел без компенсации, хотя трансферная стоимость игрока, как для УПЛ, довольно высока. Аналитики Transfermarkt оценивают Тилля в миллион евро.

Реклама

Ранее в "Уфе" Тилля перевели в дубль, поскольку, по словам главного тренера Вадима Евсеева, "Оливье снизил требования к себе и отношению к игре". А затем российский клуб и люксембуржец разорвали контракт по обоюдному согласию.

В тренде
Милевский вернулся в Украину! Нападающий подписал контракт с клубом Премьер-лиги

В 27 матчах за сборную Люксембурга Оливье Тилль забил два мяча. Добавим, что в "Динамо" довольно успешно выступает его партнер по национальной команде Жерсон Родригес, недавно ставший отцом.

Смотрите, как "Ворскла" сыграла последний матч года

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
Шахтер Шахтер Шах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
ЗаряЗаряЗар
12
5
5
2
23
10
13
20
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Ворскла Полтава новичок Оливье Тилль
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)Футбол
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера"Футбол
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)Футбол
Украинские красотки, осторожно! Милевский в Украине, но у него есть шикарная девушка
Украинские красотки, осторожно! Милевский в Украине, но у него есть шикарная девушкаЧУ по футболу
Кадр дня! Пятовы играют в волейбол, вместо мяча у них – сын
Кадр дня! Пятовы играют в волейбол, вместо мяча у них – сынФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять