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"Ворскла" обошла "Динамо" и стала лидером чемпионата Украины

13 сентября, 21:55

Олег Люлька Олег Люлька

В матче второго тура полтавчане одолели "Ингулец" со счетом 2:0, набрав шесть очков из шести возможных

В чемпионате Украины по футболу – неожиданный лидер после двух неполных туров. Обойдя "Динамо", им стала полтавская "Ворскла", которая в воскресенье, 13 сентября, обыграла на своем поле новичка Премьер-лиги "Ингулец" со счетом 2:0 и пока единственная набрала в стартовых двух поединках шесть очков из шести возможных.

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В поединке с "Ингульцом" из поселка Петрово Кировоградской области, проходившем без зрителей, "Ворскла" забила по мячу в каждом из таймов. На 36-й минуте отличился Степанюк, на 67-й – малиец Кане, реализовавший пенальти. При этом последние 20 минут полтавчане, возглавляемые Юрием Максимовым, доигрывали в большинстве – после удаления у "Ингульца" Козака, получившего свою вторую желтую карточку за симуляцию.

Обзор матча "Ворскла" – "Ингулец" (2:0)

"Ворскла" – "Ингулец" – 2:0
Голы: Степанюк, 36, Кане, 67 (с пенальти)
"Ворскла": Ризнык – Чеснаков, Яворский, Ндиайе – Пердута, Васин (Пешич, 68), Пуцлин (Опанасенко, 79), Кане, Сапай (Якубу, 62) – Кулач (Щербак, 80) – Степанюк (Ребенок, 80)
"Ингулец": Шуст – Балан, Ковалев, Семенко, Синегуб – Лупашко (Шишка, 81), Кучеренко (Плохотнюк, 88) – Козак, Запорожец (Бартулович, 81), Коваленко (Щедрый, 81) – Сичинава (Мишуренко, 77)
Предупреждения: Ндиайе, Пуцлин, Чеснаков, Степанюк – Козак, Лупашко, Синегуб
Удаление: Козак, 70 (повторное предупреждение)

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Отметим, что "Ворскла" и "Ингулец" – финалисты двух последних розыгрышей Кубка Украины. "Ингулец" в финале-2019 уступил "Шахтеру", а "Ворскла" в финале-2020 проиграла по пенальти "Динамо".

Добавим, что один из шести матчей второго тура чемпионата Украины в эти выходные не состоялся. Поединок "Рух" – "Шахтер" перенесен на 23 сентября из-за вспышки коронавируса в лагере львовян.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
2
2
0
0
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
ДинамоДинамоДин
2
1
1
0
4
1
3
4
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В
3
ДеснаДеснаДес
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
5
МинайМинайМин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
6
АлександрияАлександрияАле
2
1
0
1
4
2
2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В
7
КолосКолосКол
2
1
0
1
5
3
2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В П
8
ОлимпикОлимпикОли
2
1
0
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П
9
МариупольМариупольМар
2
1
0
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
10
ИнгулецИнгулецИнг
2
0
1
1
1
3
-2
1
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
11
Днепр-1Днепр-1Дне
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н
12
РухРухРух
1
0
0
1
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П
13
ЗаряЗаряЗар
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
1
0
0
1
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П

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видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

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