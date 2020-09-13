"Ворскла" обошла "Динамо" и стала лидером чемпионата Украины

В матче второго тура полтавчане одолели "Ингулец" со счетом 2:0, набрав шесть очков из шести возможных

В чемпионате Украины по футболу – неожиданный лидер после двух неполных туров. Обойдя "Динамо", им стала полтавская "Ворскла", которая в воскресенье, 13 сентября, обыграла на своем поле новичка Премьер-лиги "Ингулец" со счетом 2:0 и пока единственная набрала в стартовых двух поединках шесть очков из шести возможных.

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В поединке с "Ингульцом" из поселка Петрово Кировоградской области, проходившем без зрителей, "Ворскла" забила по мячу в каждом из таймов. На 36-й минуте отличился Степанюк, на 67-й – малиец Кане, реализовавший пенальти. При этом последние 20 минут полтавчане, возглавляемые Юрием Максимовым, доигрывали в большинстве – после удаления у "Ингульца" Козака, получившего свою вторую желтую карточку за симуляцию.

Обзор матча "Ворскла" – "Ингулец" (2:0)

"Ворскла" – "Ингулец" – 2:0

Голы: Степанюк, 36, Кане, 67 (с пенальти)

"Ворскла": Ризнык – Чеснаков, Яворский, Ндиайе – Пердута, Васин (Пешич, 68), Пуцлин (Опанасенко, 79), Кане, Сапай (Якубу, 62) – Кулач (Щербак, 80) – Степанюк (Ребенок, 80)

"Ингулец": Шуст – Балан, Ковалев, Семенко, Синегуб – Лупашко (Шишка, 81), Кучеренко (Плохотнюк, 88) – Козак, Запорожец (Бартулович, 81), Коваленко (Щедрый, 81) – Сичинава (Мишуренко, 77)

Предупреждения: Ндиайе, Пуцлин, Чеснаков, Степанюк – Козак, Лупашко, Синегуб

Удаление: Козак, 70 (повторное предупреждение)

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Отметим, что "Ворскла" и "Ингулец" – финалисты двух последних розыгрышей Кубка Украины. "Ингулец" в финале-2019 уступил "Шахтеру", а "Ворскла" в финале-2020 проиграла по пенальти "Динамо".

Добавим, что один из шести матчей второго тура чемпионата Украины в эти выходные не состоялся. Поединок "Рух" – "Шахтер" перенесен на 23 сентября из-за вспышки коронавируса в лагере львовян.

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