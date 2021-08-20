Ворскла – Металлист 1925: видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура чемпионата Украины Ворскла Юрия Максимова одержала уверенную победу над новичком УПЛ харьковским Металлистом 1925 2:0.
Полтавскую команду здорово выручил их вратарь Дмитрий Ризнык, который в начале второго тайма отразил пенальти, а затем начал голевую атаку на ворота харьковчан.
ОБЗОР МАТЧА ВОРСКЛА – МЕТАЛЛИСТ 1925 (2:0)
Украинская Премьер-лига. 5 тур
Ворскла – Металлист 1925 – 2:0
Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (аг).
На 47 минуте Батюшин (Металлист 1925) не забил пенальти (вратарь).
Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко (Яворский, 90), Якубу (Кушниренко, 90), Челядин, Тилль (Нестеренко, 89), Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Степанюк.
Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня (Ченбай, 83), Габелок (Д. Кравченко, 83), Протасов (Савин, 70), Батюшин (Задерака, 64), Фабиньо, Дмитренко (Ременюк, 64), Крыськив.
Предупреждения: Пердута, 35, Якубу, 72, Степанюк, 82 – Фабиньо, 66, Ременюк, 83, Савин, 87.
Остальные матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу пройдут 21 – 23 августа.