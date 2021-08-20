20 августа 19:30
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Верес --
Минай --
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Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
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Десна --
Верес --
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Ворскла громит новичка УПЛ и выходит на второе место в турнирной таблице

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 августа, 21:29
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В первом матче пятого тура УПЛ полтавская Ворскла обыграла харьковский Металлист 1925 со счетом 2:0
Ворскла была сильнее дебютанта Премьер-лиги
Ворскла была сильнее дебютанта Премьер-лиги / Фото: официальный сайт УПЛ

Команда Юрия Максимова без особых проблем обыграла харьковский Металлист 1925 со счетом 2:0.

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Соперники открывали программу пятого тура чемпионата Украинской Премьер-лиги.

Поединок проходил под диктовку хозяев поля, которые контролировали ход встречи.

В конце первого тайма капитан хозяев Владимир Чесноков, воспользовавшись пасом Скляра, пробил точно в левый нижний угол ворот Дениса Сидоренко – 1:0.

В дебюте второго тайма гости имели шанс сравнять счет – Челядин сыграл рукой в своей штрафной. Одиннадцатиметровый пробивал Батюшин, но вратарь полтавчан Ризнык был на высоте, отбив мяч ногами.

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Второй гол в ворота Металлиста 1925 организовал вратарь Дмитрий Ризнык: своим пасом он вывел Скляра на свидание с голкипером харьковчан, полтавчанин отдавал на Кане, но Ибрагима опередил защитник харьковчан Евгений Ткачук, который срезал мяч в собственные ворота – 2:0.

Полтавчане одержали третью победу в чемпионате и вышли на второе место в турнирной таблице. Харьковчане с шестью очками пока сохраняют за собой седьмое место.

Украинская Премьер-лига. 5 тур

Ворскла – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (аг).

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На 47 минуте Батюшин (Металлист 1925) не забил пенальти (вратарь).

Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко (Яворский, 90), Якубу (Кушниренко, 90), Челядин, Тилль (Нестеренко, 89), Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Степанюк.

Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня (Ченбай, 83), Габелок (Д. Кравченко, 83), Протасов (Савин, 70), Батюшин (Задерака, 64), Фабиньо, Дмитренко (Ременюк, 64), Крыськив.

С расписанием остальных матчей 5-го тура чемпионата Украины можно ознакомится в материале нашего сайта.

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1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
4
9:2
10
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
4
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