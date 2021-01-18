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"Викинги прибывают": украинский клуб пафосно представил культового новичка

18 января, 18:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон играл в четвертьфинале чемпионата Европы

Сегодня на одного примечательного футболиста в чемпионате Украины стало больше. Львовский "Рух" подписал контракт с 34-летним исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном. А ранее "Рух" отказался от Милевского.

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О соглашении с опытным новичком сообщил официальный сайт клуба.

Сигурдссон уже считается легендарным футболистом в своей стране, ведь в составе сборной он дошел до четвертьфинала Евро-2016. Причем, в 1/8 финала он забил мяч в ворота сборной Англии в победном матче (2:1). Всего провел за национальную команду 96 поединков и забил пять мячей. "Рух" представил Рагнара впечатляющим видеороликом.

В своей богатой биографии Сигурдссон выступал за клубы Швеции, Дании, Англии, России. Правда, в лондонском "Фулхэме" он основным игроком не стал. Также он пользуется уважением в "Копенгагене", откуда и перешел в "Рух". Контракт рассчитан до окончания сезона 2020/2021 с возможностью продления еще на год. О сумме трансфера не сообщают, но по последним оценкам Рагнар стоит порядка 350 тысяч евро.

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Сегодня "Динамо" проиграло первый спарринг в Эмиратах польской "Легии".

После первого круга львовяне занимают 12-е место среди 14 коллективов, набрав 9 очков в 13 матчах. Смотрите, как "Рух" разгромил "Днепр-1" в чемпионате Украины:

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