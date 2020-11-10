"Папа, выздоравливай": травмированный динамовцем защитник "Шахтера" собирает послания

Виктор Корниенко не унывает и коллекционирует в соцсетях добрые пожелания

Воскресное классическое противостояние украинских грандов завершилось уверенной победой "Шахтера" над "Динамо". Кроме того, серьезную травму в игре получил молодой защитник "горняков" Виктор Корниенко, а его обидчик Сергей Сидорчук был удален за грубый подкат.

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Как стало известно вчера, защитник "Шахтера" Корниенко выбыл до конца года. Однако 21-летний парень не унывает. На своей страничке в Instagram чемпион мира среди молодежи-2019 поблагодарил всех за поддержку и пообещал вернуться в игру еще сильнее.

Также уроженец Полтавы собрал в stories теплые слова поддержки в связи с его травмой как от одноклубников, так и от других известных людей. Например, партнер по защите Николай Матвиенко по-дружески написал: "Лысый, поправляйся".

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Не остались в стороне и бразильские игроки "Шахтера": Коля разместил сообщения от Тайсона, Тете, Додо. А маленькая дочь Вити, Соня, передала пожелания выздоровления на видео вместе с сестрой футболиста. Отдельное послание Корниенко разместил от супруги Арины.

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