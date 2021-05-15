Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Вернули деньги, которых хватит на квартиру в Днепре: признание финалиста Лиги Европы

Елена Павлова Елена Павлова
15 мая, 13:41
Копировать ссылку
Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич рассказал, что у него нет претензий к днепровскому клубу – весь долг полузащитнику выплатили перед трансфером
Валерий Лучкевич после забитого мяча в УПЛ
Валерий Лучкевич после забитого мяча в УПЛ / Фото: ПФК "Александрия"

Полузащитник Александрии и финалист Лиги Европы в составе Днепра Валерий Лучкевич рассказал, что у днепровского клуба не осталось перед ним задолженностей. Все финансовые вопросы были улажены, когда в 2017 году игрок уходил в бельгийский Стандард.

Читайте также: Обалденные ножки жены украинского финалиста Лиги Европы: фото с клубничкой

"Лично мне Днепр должен – ноль. Когда меня продавали в Стандард, мы с Андреем Русолом сели и закрыли все моменты, которые у нас были. Все деньги, которые были должны, мне вернули. Это была большая сумма, за нее можно приобрести BMW-X5 с пробегом где-то года 2015-го. Или однокомнатную квартиру в Днепре", – рассказал Лучкевич Брутальному футболу

Валерий Лучкевич, его жена и сын
Валерий Лучкевич, его жена и сын / Фото: Instagram

Также Валерий заявил, что, вероятно, покинет александрийский клуб, за который выступал два сезона, этим летом: "Этими вопросами занимаются Вадим Шаблий и Сергей Серебренников. Дай бог, чтобы были предложения. Тогда будем уже вместе с семьей принимать решения. Пока не представляется возможным то, что я останусь в Александрии".

Ранее Анна Лучкевич впервые показала личико сына Леона, которого родила в конце ноября в Днепре.

Смотрите, как Лучкевич забивал за Александрию

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять