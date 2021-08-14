Верес – Ворскла: видео голов и обзор матча УПЛ

Полтавская команда была фаворитом в битве с новичком чемпионата Украины, однако в итоге едва не проиграла
Ворскла и Верес расписали ничью в матче 4 тура УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Субботняя программа 4 тура чемпионата Украины была открыта в Луцке, где ровенский Верес принимал полтавскую Ворсклу. Команды выдали не самый зрелищный матч, однако повеселили фанатов после перерыва.
Оба гола встречи были забиты в начале второго тайма. Сначала Челядин заработал пенальти, который не без проблем реализовал Тилль. А уже через пять минут хозяева сравняли. Солдат точно замкнул навес с углового.
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Команда Юрия Вирта вполне могла триумфовать в матче, ведь на 57 минуте получила право на пенальти. Сергийчук на финте убрал в чужой штрафной Тамма и эстонец по инерции скосил форварда.
Впрочем, сам Михаил шансом не воспользовался, пробив неудачно "паненкой" в перекладину. В дальнейшем Верес был более активным, однако обе команды не были против ничьей. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча в Луцке:
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
49 минута. Гол Оливье Тилля с пенальти.
54 минута. Гол Игоря Солдата.
57 минута. Нереализованный пенальти Михаила Сергийчука.
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
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