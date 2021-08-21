21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
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Ингулец --
Мариуполь --
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Металлист 1925 --
Днепр-1 --
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Динамо --
Колос --
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Десна --
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Верес – Минай: новичок Премьер-лиги добыл первую победу в чемпионате

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 августа, 19:05
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В матче пятого тура УПЛ ровенский Верес обыграл закарпатский Минай со счетом 1:0
Поединок 5-го тура Верес - Минай
Поединок 5-го тура Верес - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботу 21 августа, в матче 5 тура Премьер-лиги ровенская команда Верес сумела обыграть Минай со счетом 1:0.

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Соперники не претендуют на высокие места в турнирной таблице, тем не менее обе команды умеют зарабатывать очки и преподносить сюрпризы.

Встреча равных команд не изобиловала опасными моментами. Каждый надеялся на ошибку оппонента.

Так и произошло на 59-й минуте матча. Защитник гостей Багайоко засвечил в своей штрафной, а нападающий Вереса Роберт Гегедош воспользовался оплошностью малийца и слета отправил мяч в ворота Кучера.

Закарпатцы имели шанс сравнять счет, но на 66-й минуте матча Дмитрий Билоног не сумел реализовать пенальти. Капитан хозяев Богдан Когут отбил удар нападающего, а добить мяч в сетку было некому.

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Ровенская команда набирает три очка и выходит на девятое место в турнирной таблице. Подопечные Василия Кобина теряют возможность заработать зачетные баллы перед матчем с донецким Шахтером.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Верес – Минай – 1:0.

Голы: Гегедош, 59.

На 66 мин Билоног (Минай) не забил пенальти (вратарь).

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Верес: Когут, Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Полюлях (Клец, 78), Е. Пасич (Дахновский, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасич (Тымофиенко, 85), Сергийчук (Панасенко, 77).

Минай: Кучер, Лиховидько, Кныш (Гончар, 68), Горин, Матич (Векляк, 68), Кулиев, Кобак (Билоног, 56), Селезнев (Ахмедзаде, 56), Хахлев, Петрусенко, Багайоко (Синегуб, 68).

С расписанием остальных матчей 5-го тура чемпионата Украины можно ознакомится в материале нашего сайта.

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1
Десна
4
9:2
12
2
Ворскла
5
11:4
11
3
Динамо
4
9:2
10
4
Шахтер
4
8:3
9
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
4
3:10
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