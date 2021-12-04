Верес – Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

В 17-м туре чемпионата Украины киевляне попытаются вернуть себе первое место, но для этого нужно крупно победить ровенский клуб

Вчера Шахтер разгромил Львов и вырвался в лидеры чемпионата Украины. Сегодня Динамо может вернуть себе первое место. Но для этого тоже нужно крупно побеждать.

В 17-м туре Премьер-лиги киевляне в гостях сыграют с Вересом. Матч начнется в 14:00 и мы проведем мультимедийную онлайн трансляцию с видео голов.

ВЕРЕС – ДИНАМО

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История противостояния

В чемпионатах Украины команды встречались 11 раз. Из них одну встречу выиграл Верес, одна завершилась вничью и девять побед на счету Динамо.

Турнирное положение

Динамо ведет чемпионскую гонку с Шахтером. Команды обходят друг друга по разнице мячей.

Верес довольно далеко оторвался от зоны вылета. Но и до зоны еврокубков ровенской команде не близко.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 17 14 2 1 47 9 38 44 Забитые 47 Пропущеные 9 Разница 38 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 16 13 2 1 43 8 35 41 Забитые 43 Пропущеные 8 Разница 35 Результаты последних матчей: В В П В В 3 Днепр-1 Дне 16 11 1 4 29 16 13 34 Забитые 29 Пропущеные 16 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В В П 4 Заря Зар 16 10 2 4 35 18 17 32 Забитые 35 Пропущеные 18 Разница 17 Результаты последних матчей: В П В В В 5 Ворскла Вор 16 9 4 3 29 17 12 31 Забитые 29 Пропущеные 17 Разница 12 Результаты последних матчей: П В В Н П 6 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забитые 18 Пропущеные 22 Разница -4 Результаты последних матчей: В П В П Н 7 Александрия Але 16 6 5 5 15 14 1 23 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: П П В Н Н 8 Верес Вер 16 6 4 6 14 16 -2 22 Забитые 14 Пропущеные 16 Разница -2 Результаты последних матчей: П В П Н В 9 Металлист 1925 Мет 16 6 1 9 16 26 -10 19 Забитые 16 Пропущеные 26 Разница -10 Результаты последних матчей: П П П П В 10 Колос Кол 16 5 3 8 11 22 -11 18 Забитые 11 Пропущеные 22 Разница -11 Результаты последних матчей: В Н В П П 11 Рух Рух 15 4 4 7 15 20 -5 16 Забитые 15 Пропущеные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: В П П Н Н 12 Львов Льв 17 4 4 9 13 29 -16 16 Забитые 13 Пропущеные 29 Разница -16 Результаты последних матчей: П В В П В 13 Черноморец Чер 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забитые 17 Пропущеные 36 Разница -19 Результаты последних матчей: П П В Н Н 14 Минай Мин 16 1 7 8 11 25 -14 10 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: П Н Н П П 15 Ингулец Инг 15 2 4 9 11 26 -15 10 Забитые 11 Пропущеные 26 Разница -15 Результаты последних матчей: П Н П Н П 16 Мариуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забитые 18 Пропущеные 38 Разница -20 Результаты последних матчей: П П В П П

Прошлый тур

Верес в гостях минимально проиграл Колосу – 0:1.

А Динамо на выезде обыграло Минай – 2:0.

Где смотреть

Матч Верес – Динамо в прямом эфире будет показан на телеканале "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Букмекеры

Естественно, что действующий чемпион – явный фаворит поединка. Котировки на победу Динамо – 1.28, на ничью – 5.20, на победу Вересе – 13.00.