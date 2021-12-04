4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Верес – Динамо: где смотреть матч 4 декабря

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 декабря, 11:57
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Список трансляций поединка чемпионата Украины по футболу. За игрой можно следить у нас на сайте и на телеканале "Футбол 2"

В субботу, 4 декабря, на стадионе "Авангард" в Луцке состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги. Встречаются Верес и Динамо.

Во сколько матч? Игра стартует очень рано, в 14:00.

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Где смотреть? Матч Верес – Динамо в прямом эфире будет показан на телеканале "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Верес – Динамо
смотрите на olltv
Смотреть

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Верес – Динамо.

Турнирная таблица. Перед этим матчем лидирует в УПЛ Шахтер, который вчера разгромил Львов – 6:1.

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Если динамовцы выиграют, то сравняются с "горняками" по набранным очкам. Тогда будет выше команда, у которой лучшая разница мячей. Сейчас у "горняков +38, у киевлян +35.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забитые 47
Пропущеные 9
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
16
13
2
1
43
8
35
41
Забитые 43
Пропущеные 8
Разница 35
Результаты последних матчей: В В П В В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
16
11
1
4
29
16
13
34
Забитые 29
Пропущеные 16
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В В П
4
Заря Заря Зар
16
10
2
4
35
18
17
32
Забитые 35
Пропущеные 18
Разница 17
Результаты последних матчей: В П В В В
5
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забитые 29
Пропущеные 17
Разница 12
Результаты последних матчей: П В В Н П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забитые 18
Пропущеные 22
Разница -4
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
Александрия Александрия Але
16
6
5
5
15
14
1
23
Забитые 15
Пропущеные 14
Разница 1
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Верес Верес Вер
16
6
4
6
14
16
-2
22
Забитые 14
Пропущеные 16
Разница -2
Результаты последних матчей: П В П Н В
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забитые 16
Пропущеные 26
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
10
Колос Колос Кол
16
5
3
8
11
22
-11
18
Забитые 11
Пропущеные 22
Разница -11
Результаты последних матчей: В Н В П П
11
Рух Рух Рух
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забитые 15
Пропущеные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
Львов Львов Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забитые 13
Пропущеные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П В В П В
13
Черноморец Черноморец Чер
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14
Результаты последних матчей: П Н Н П П
15
Ингулец Ингулец Инг
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забитые 11
Пропущеные 26
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: П П В П П

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#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
16
43:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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