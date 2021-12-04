Верес – Динамо: где смотреть матч 4 декабря

Список трансляций поединка чемпионата Украины по футболу. За игрой можно следить у нас на сайте и на телеканале "Футбол 2"

В субботу, 4 декабря, на стадионе "Авангард" в Луцке состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги. Встречаются Верес и Динамо.

Во сколько матч? Игра стартует очень рано, в 14:00.

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Где смотреть? Матч Верес – Динамо в прямом эфире будет показан на телеканале "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Верес – Динамо.

Турнирная таблица. Перед этим матчем лидирует в УПЛ Шахтер, который вчера разгромил Львов – 6:1.

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Если динамовцы выиграют, то сравняются с "горняками" по набранным очкам. Тогда будет выше команда, у которой лучшая разница мячей. Сейчас у "горняков +38, у киевлян +35.

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