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Ващук – о грубости Сидорчука: "Игра человека не соответствует уровню капитана"

27 ноября, 16:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист "Динамо" нанес тяжелую травму игроку "Шахтера" Корниенко

Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук считает, что трехматчевая дисквалификация Сергею Сидорчуку – объективное наказание. Другой вопрос, насколько часто Сидорчук подводит свою команду, а ведь он носит капитанскую повязку.

"По регламенту за такой фол полагается 4 матча дисквалификации? Решение о 3-х матчах – объективное. Я бы акцентировал на том, что Сергей – капитан команды, и его часто удаляют. Он постоянно подводит команду. Ненадежная игра человека не соответствует уровню капитана. Относительно Корниенко – травмы случаются. Это футбол. Говорить о том, что не нужно идти в подкаты или не делать каких-то вещей – это невозможно. Потому что это эмоции и переживания. Другое дело – делает это человек осознанно или не осознанно, была борьба или нет. Все зависит от того, для чего он это делает и зачем идет на удаление. Сидорчука я не понимаю. Корниенко же сейчас нужно восстановиться и идти дальше. Он имеет шанс заиграть в сборной" – сказал Ващук в интервью Footboom.

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Напомним, в результате грубого подката травму получил защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. Виктор получил разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза и в этом году уже не сыграет.

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Владислав Ващук чемпионат Украины Динамо Киев Сергей Сидорчук

Источник: Сегодня|Спорт

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