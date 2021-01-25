В Украине завершили самый скандальный трансфер зимы: подробности от источника

Лучший бомбардир чемпионата Украины иранец Шахаб Захеди из "Олимпика" следующим летом станет игроком "Зари", хотя его хотел купить клуб из Португалии. Луганчане уже заключили с игроком предварительное соглашение и выдали ему немалые подъемные. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

"Шахаб не менял агента и из украинского чемпионата не поедет. Он уже получил немалые подъемные от "Зари", а сам клуб официально зарегистрировал в УАФ предварительный контракт. Вот вам и точка в эпопее. С лета Шахаб – игрок "Зари". А до этого времени, похоже, будет сидеть в дубле "Олимпика", – написал Бурбас.

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Напомним, летом у Шахаба заканчивается срок контракта с "Олимпиком" и за полгода до этого он имеет право вести переговоры с другими командами. Правда, в донецком клубе не хотели просто так отпускать своего лучшего футболиста, но, не сумев договориться, перевели в дублирующий состав до конца сезона.

В текущей Премьер-лиге Шахаб наколотил восемь мячей и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона с Виктором Цыганковым из "Динамо".

Смотрите, как забивает Шахаб:

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