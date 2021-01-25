Українська
$ 28,16
34,25

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

В Украине завершили самый скандальный трансфер зимы: подробности от источника

25 января, 19:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Заря" следующим летом усилится забивным нападающим

Лучший бомбардир чемпионата Украины иранец Шахаб Захеди из "Олимпика" следующим летом станет игроком "Зари", хотя его хотел купить клуб из Португалии. Луганчане уже заключили с игроком предварительное соглашение и выдали ему немалые подъемные. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

"Шахаб не менял агента и из украинского чемпионата не поедет. Он уже получил немалые подъемные от "Зари", а сам клуб официально зарегистрировал в УАФ предварительный контракт. Вот вам и точка в эпопее. С лета Шахаб – игрок "Зари". А до этого времени, похоже, будет сидеть в дубле "Олимпика", – написал Бурбас.

Реклама

Напомним, летом у Шахаба заканчивается срок контракта с "Олимпиком" и за полгода до этого он имеет право вести переговоры с другими командами. Правда, в донецком клубе не хотели просто так отпускать своего лучшего футболиста, но, не сумев договориться, перевели в дублирующий состав до конца сезона.

В текущей Премьер-лиге Шахаб наколотил восемь мячей и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона с Виктором Цыганковым из "Динамо".

Смотрите, как забивает Шахаб:

Реклама

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
Шахтер Шахтер Шах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
ЗаряЗаряЗар
12
5
5
2
23
10
13
20
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Заря Луганск Олимпик Донецк Шахаб Захеди

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборыФутбол
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское селоЧУ по футболу
Футболист
Футболист "Динамо" получил чувственное поздравление от блондинкиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять