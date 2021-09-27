28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

В шоке были даже одноклубники: футболист разорвал Сеть исполнением гимна Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
27 сентября, 10:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Видео исполнения гимна Украины футболистом Вереса стало вирусным в Сети. Неподдельные эмоции Сергея Панасенко никого не оставили равнодушным
Сергей Панасенко эмоционально исполнил гимн Украины
Сергей Панасенко эмоционально исполнил гимн Украины

Традиционно все матчи чемпионата Украины начинаются с исполнения национального гимна. Не стала исключением и встреча Вереса и Шахтера в Киеве.

Полузащитник Вереса Сергей Панасенко настолько эмоционально исполнил гимн, что в шоке находились даже его партнеры, стоявшие рядом.

"Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по Вересу.

Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", – прокомментировал ролик Сергей в интервью Meta-raiting.com.ua.

Реклама

Во время недавнего Евро-2020 эмоциональным исполнением гимна отличилась сборная Италии – будущий чемпион Европы, кстати. Но теперь у них появился достойный конкурент в Украине!

Итальянцы "поют" национальный гимн. Фото: Reuters

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Завтра

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Ингулец
8
8:14
7
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
8
9:21
5
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Понедельник, 27 сентября
19:30
Пятница, 1 октября
19:30
Суббота, 2 октября
14:00
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять