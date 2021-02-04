В отеле "Шахтера" Гай Ричи снимает фильм с Джейсоном Стэйтемом

Соседями донецкого "Шахтера" в отеле Regnum в турецком Белеке, где "горняки" продолжают подготовку к весенней части сезона, оказались знаменитости из мира кино – тут британский режиссер Гай Ричи снимает свой новый фильм с Джейсоном Стэйтемом.

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Об этом сообщает ISport.

Кадрами со съемочного процесса в Турции режиссер поделился на своей страничке в Instagram. Рабочее название фильма – Five Eyes ("Пять глаз").

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Интересно, что ранее о соседстве с Гаем Ричи и Джейсоном Стэйтемом в отеле в Белеке рассказали в московском "Динамо". "У нас снимают кино со Стэйтемом? Так и есть. Но мы не вовлечены ни в один из эпизодов фильма. Они нам не мешают. Насколько я знаю, одна из сцен снимается в холле отеля, но на нашу работу это совершенно не влияет", – отмечал немецкий коуч москвичей Сандро Шварц.

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Отметим, что сбор "Шахтера" в Турции уже подходит к концу. Утром в пятницу, 5 февраля, "горняки" проведут контрольный матч с "Борацем", после чего вернутся в Украину.

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