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В чемпионате Украины произошла вторая тренерская отставка

24 октября, 22:39

Олег Люлька Олег Люлька

Грузин Георгий Цецадзе покинул ФК "Львов", который под его руководством застрял на последнем месте Премьер-лиги

В чемпионате Украины по футболу состоялась вторая тренерская отставка этого сезона. После субботнего поражения от "Днепра-1" со счетом 1:3 об уходе из ФК "Львов" заявил грузинский коуч этой команды Георгий Цецадзе.

"Хочу извиниться перед нашим руководством и болельщиками. Сыграли очень плохо, ничего не получалось. Я подаю в отставку, с сегодняшнего дня я больше не буду работать во "Львове". Хочу сказать большое спасибо всем, я ухожу", – заявил после поражения от днепрян на "Арене Львов" 46-летний Цецадзе

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Напомним, Цецадзе возглавил ФК "Львов" в конце июня, заменив на тренерском мостике армянина Егише Меликяна. В прошлом сезоне "Львов" при Цецадзе сохранил прописку в высшем дивизионе, во многом, благодаря снятию с соревнований "Карпат". А в нынешнем чемпионате теперь уже бывшая команда Цецадзе застряла на последнем, 14-м месте, набрав всего одно очко в шести матчах.

Георгий Цецадзе

Георгий Цецадзе / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

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Добавим, что первая тренерская рокировка нынешнего чемпионата Украины состоялась чуть более месяца назад – в "Днепре-1" Игор Йовичевич заменил Дмитрия Михайленко. И теперь, по иронии судьбы, именно хорват со знанием украинского языка Йовичевич своей победой над "Львовом" обрек на отставку Цецадзе.

Смотрите обзор последней игры Цецадзе у руля "Львова"

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Днепр-1Днепр-1Дне
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отставка увольнение тренер чемпионат Украины ФК Львов Георгий Цецадзе

Источник: Сегодня|Спорт

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