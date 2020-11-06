В чемпионате Украины назвали лучших игрока и тренера октября: "Динамо" и "Шахтер" – в стороне

Сегодня украинская Премьер-лига объявила результаты голосования в опросе на звание лучшего футболиста и тренера второго месяца осени. Победителями стали нападающий Владислав Кулач из "Ворсклы" и главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.

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Свой голос болельщики могли отдать за игроков, которые становились лучшими в октябрьских турах: Алексея Гуцуляка из "Десны", Виктора Коваленко из "Шахтера", Дмитрия Ризныка из "Ворсклы" и динамовца Виктора Цыганкова. А также за тех, кто по мнению экспертов УПЛ проявил стабильность в минувшем месяце: Владислава Кулача ("Ворскла"), Андрея Тотовицкого ("Десна"), Александра Назаренко ("Днепр-1"), Владислава Кочергина ("Заря").

В итоге из 1000 голосовавших на сайте лиги 25% лучшим посчитали Кулача, 21 – Назаренко, 19 – Ризныка, 17 – Цыганкова. А вот среди тренеров хорват Йовичевич получил 45% голосов, опередив Виталия Шумского из "Львова", Игоря Климовского из "Олимпика" (по 19%) и Виктора Скрипника из "Зари" (17%).

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Смотрите, как Кулач забивал за "Ворсклу" в чемпионате Украины:

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