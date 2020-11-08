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Усик пришел на игру "Динамо" – "Шахтер" в образе ниндзя

8 ноября, 18:12

Олег Люлька Олег Люлька

Соседом знаменитого боксера по VIP-ложе "Олимпийского" стал Андрей Шевченко

Воскресный матч чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом проходит "при пустых трибунах". Но этот статус игры не помешал вживую поболеть за киевлян в "Украинском классико" боксеру Александру Усику. Видео голов матча "Динамо" – "Шахтер" – у нас на сайте.

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"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины

Александр Усик, неделю назад победивший Дерека Чисору в Лондоне в своем втором поединке в супертяжах, был замечен на матче "Динамо" с "Шахтером" в VIP-ложе НСК "Олимпийский". На соседнем кресле, по левую руку от боксера, расположился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Отметим, что основательной утеплившийся Усик, с отверстием для глаз, чем-то напоминал ниндзя.

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Ранее Александр Усик признавался: "Я болею за "Динамо" и искренне радуюсь успехам команды. Вообще, если я нахожусь в Киеве, обязательно посещаю игры с участием динамовцев".

В свою очередь, защитник "Динамо" Денис Попов признавался: "Болею за наших боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также очень нравится боец UFC Хабиб Нурмагомедов".

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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Андрей Шевченко Динамо Киев Шахтер Донецк Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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